Правда или полуправда голых труб? - Что не договаривают аким Рудного и директор ТЭК

Отправлено: - 09:57

А тем временем, ОО ЦЗПП, занял боевые позиции, подав иск в Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области на ЖТЭК, усматривая в ответах данных официальными лицами «факты нарушения прав и интересов потребителей услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению в г.Рудном, выразившиеся в непринятии комплекса мер, направленных на повышение качества оказываемых услуг и исключения технически неоправданных потерь тепловой энергии при её распределении и передачи по тепловым сетям г.Рудного» Ссылаясь на Закона РК «Об энергосбережении и повышению энергоэффективности». Статьи 1 п 9 и 8 п. 4, а так же на ст.29 Закона РК от 27.12.2018г. № 204-VІ ЗРК «О естественных монополиях»