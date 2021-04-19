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≡ Правда или полуправда голых труб? - Что не договаривают аким Рудного и директор ТЭК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41367
Правда или полуправда голых труб? - Что не договаривают аким Рудного и директор ТЭК
Отправлено: 19.04.21 - 09:57
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Аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ ответил на запрос "НГ" о возможности снижения энергопотерь. Кроме того, ситуацию прокомментировал директор ГКП "Железорудная ТЭК" Жанболат ЖУМАМБЕТОВ. Однако некоторые моменты вызвали новые вопросы.
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Alehander
§ Alehander
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
17
Правда или полуправда голых труб? - Что не договаривают аким Рудного и директор ТЭК
Отправлено: 19.04.21 - 09:57
#1
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А тем временем, ОО ЦЗПП, занял боевые позиции, подав иск в Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области на ЖТЭК, усматривая в ответах данных официальными лицами «факты нарушения прав и интересов потребителей услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению в г.Рудном, выразившиеся в непринятии комплекса мер, направленных на повышение качества оказываемых услуг и исключения технически неоправданных потерь тепловой энергии при её распределении и передачи по тепловым сетям г.Рудного» Ссылаясь на Закона РК «Об энергосбережении и повышению энергоэффективности». Статьи 1 п 9 и 8 п. 4, а так же на ст.29 Закона РК от 27.12.2018г. № 204-VІ ЗРК «О естественных монополиях»
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Alehander
§ Alehander
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
17
Правда или полуправда голых труб? - Что не договаривают аким Рудного и директор ТЭК
Отправлено: 19.04.21 - 09:57
#2
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Центр защиты прав потребителей обращается в экономический суд с просьбой «Понудить ГКП «Железорудная ТЭК» акимата г.Рудного заказать в уполномоченной организации проведение энергетического аудита, направленного на сбор, обработку и анализ данных об использовании тепловой энергии в целях оценки возможности и потенциала энергосбережения, и подготовку заключения энергетического аудита». И «Понудить ГКП «Железорудная ТЭК» акимата г.Рудного выполнить комплекс необходимых работ в соответствии с техническими требованиями и нормативами по утеплению и изоляции всех распределительных сетей тепловой энергии и горячей воды в г.Рудном (теплотрассы), находящихся на балансе предприятия» И сделать это в трехмесячный срок. Лед тронулся, господа присяжные заседатели!
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