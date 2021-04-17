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≡ Морис КИМ: Как реорганизовать кооператив
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41367
Морис КИМ: Как реорганизовать кооператив
Отправлено: 17.04.21 - 10:00
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Возможно, мои предложения не найдут должного отклика. Но сейчас, когда многие ПКСК расставляют хитроумные сети и ловушки, хочу предупредить людей о том, что надо быть предельно внимательными и осторожными.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4594
Re: Морис КИМ: Как реорганизовать кооператив
Отправлено: 17.04.21 - 10:00
#1
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Оставили бы всё как есть, похоже больше заинтересованы наплодить маленьких КСК, а на их содержание тоже требуется штат, один активист всё не потянет,
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Т
§ ТаРо
(Пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
29
Re: Морис КИМ: Как реорганизовать кооператив
Отправлено: 17.04.21 - 11:03
#2
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Самое главное - никакой абонентской платы, никаких договоров с сервисными компаниями. Оплата только за фактически выполненную работу. В этом весь смысл этой реформы.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7360
Re: Морис КИМ: Как реорганизовать кооператив
Отправлено: 19.04.21 - 09:43
#3
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Цитата:
Возможно, мои предложения не найдут должного отклика.

При всем уважении, автор Цитата:
член КСК «Надежда»,

отсюда и его не желание расставаться с совместным и по сути за счет жильцов имуществом. Помещение, мебель, оргтехника, автомобили, инструменты и оборудование все должно быть подарено в скором будущем частной фирме?
Взамен предлагается Цитата:
оказывать необходимую помощь при создании ОСИ
Равноценно ли? Как заявляет акимат и читаю в новостях, в создании ОСИ и ПТ сложности нет... тут больше физическая беготня по жильцам, банкам и акиматам.
И что-то до сих пор рвения в этом направлении, к примеру от своего ПКСК я не заметил. Не было от них разъяснений, не было общедомового собрания.
Точнее собрание моего и соседнего подъезда прошло по инициативе старшей по подъезду. На котором нам выдали такие опросные листы.

Причем издавшее это ПКСК решило хитро убить 2-х зайцев: заручиться поддержкой в свою пользу. Ведь большинство соседей в возрасте ничего не хотят менять и голосуют против ОСИ и ПТ, но за ТОО с прежними тарифами и долгами, что в принципе уже невозможно.
Для чего ПКСК вводит людей в заблуждение этими опросами? Ведь не может дом перейти из ПКСК к ТОО минуя этап создания ОСИ или ПТ. Это же мне подтвердили в жилищной инспекции.
Многие жильцы, я думаю, не против будут работать с нашим бывшим ПКСК, но по определенным видам работ, которые будут осуществляться по договору и оплачиваться по Акту выполненных работ и со счета нашего дома.
Это и будет прозрачность денежных отношений, которые с ПКСК не возможно отследить.
Сейчас задача ПКСК работать с людьми, провести собрания, рассказать о своей реорганизации, заинтересовать людей, чтобы они и дальше работали с ними.
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