Отправлено: - 09:43

Возможно, мои предложения не найдут должного отклика.

член КСК «Надежда»,

оказывать необходимую помощь при создании ОСИ

Цитата:При всем уважении, автор Цитата:отсюда и его не желание расставаться с совместным и по сути за счет жильцов имуществом. Помещение, мебель, оргтехника, автомобили, инструменты и оборудование все должно быть подарено в скором будущем частной фирме?Взамен предлагается Цитата:Равноценно ли? Как заявляет акимат и читаю в новостях, в создании ОСИ и ПТ сложности нет... тут больше физическая беготня по жильцам, банкам и акиматам.И что-то до сих пор рвения в этом направлении, к примеру от своего ПКСК я не заметил. Не было от них разъяснений, не было общедомового собрания.Точнее собрание моего и соседнего подъезда прошло по инициативе старшей по подъезду. На котором нам выдали такие опросные листы.Причем издавшее это ПКСК решило хитро убить 2-х зайцев: заручиться поддержкой в свою пользу. Ведь большинство соседей в возрасте ничего не хотят менять и голосуют против ОСИ и ПТ, но за ТОО с прежними тарифами и долгами, что в принципе уже невозможно.Для чего ПКСК вводит людей в заблуждение этими опросами? Ведь не может дом перейти из ПКСК к ТОО минуя этап создания ОСИ или ПТ. Это же мне подтвердили в жилищной инспекции.Многие жильцы, я думаю, не против будут работать с нашим бывшим ПКСК, но по определенным видам работ, которые будут осуществляться по договору и оплачиваться по Акту выполненных работ и со счета нашего дома.Это и будет прозрачность денежных отношений, которые с ПКСК не возможно отследить.Сейчас задача ПКСК работать с людьми, провести собрания, рассказать о своей реорганизации, заинтересовать людей, чтобы они и дальше работали с ними.