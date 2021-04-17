Отправлено: - 12:03

abaika95:

А другие утверждают что СССР развалился потомучто арабы резко цену на нефть сбросили в 80ые

abaika95:

И нефть упала И санкции ввели против РФ которые бюьт по всем

Цитата:Во первых, одни арабы не в состоянии на такие подвиги. во вторых цены см.Цитата:А ничего, что Россия на втором месте по продаже нефти в США? Ну вот лицемеры же?