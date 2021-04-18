Отправлено: - 18:12

elektron:

Ну вот как так, заморская экзотика у вас дешевле

elektron:

а местные куриные яйца, мясо и молочные продукты, огурци и помидоры как и у нас стоят. Может тоже завозить дешевле будет?

Цитата:Насчёт экзотики,у вас население более платёжеспособное и да и ехать к вам дальше,наверное поэтому и дороже.Цитата:Яйца есть привозные стоят примерно так же как местные.А вот с мясом беда,сейчас найти нормальное местное мясо прям проблема.В основном привозное безвкусное.Неделю назад брал на шашлычёк шею свиную в гипере "Апельсин" ,мариновал по классическому рецепту соль,лук перец ничего нового,так вот когда залил всё это минералочкой то рассол превратился в холодец,я такого ещё не видел,наверно химия которая была в мясе вот так проявилась.Потом пажарил его,а мясо безвкусное и вот такое безвкусное всё чаще и чаще попадается.Кстати друзья которые поуезжали в Германию еще 10-15 лет назад то же самое писали,мясо не то как у нас.