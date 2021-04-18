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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6818
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 17:50
#5431
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Цитата:
Добринцофф:
у нас действительно стоит гораздо дешевле

Ну вот как так, заморская экзотика у вас дешевле, а местные куриные яйца, мясо и молочные продукты, огурци и помидоры как и у нас стоят. Может тоже завозить дешевле будет? :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7874
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 18:12
#5432
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Цитата:
elektron:
Ну вот как так, заморская экзотика у вас дешевле

Насчёт экзотики,у вас население более платёжеспособное и да и ехать к вам дальше,наверное поэтому и дороже.
Цитата:
elektron:
а местные куриные яйца, мясо и молочные продукты, огурци и помидоры как и у нас стоят. Может тоже завозить дешевле будет?

Яйца есть привозные стоят примерно так же как местные.
А вот с мясом беда,сейчас найти нормальное местное мясо прям проблема.
В основном привозное безвкусное.
Неделю назад брал на шашлычёк шею свиную в гипере "Апельсин" ,мариновал по классическому рецепту соль,лук перец ничего нового,так вот когда залил всё это минералочкой то рассол превратился в холодец,я такого ещё не видел,наверно химия которая была в мясе вот так проявилась.Потом пажарил его,а мясо безвкусное и вот такое безвкусное всё чаще и чаще попадается.
Кстати друзья которые поуезжали в Германию еще 10-15 лет назад то же самое писали,мясо не то как у нас.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21641
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 19:24
#5433
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Цитата:
Добринцофф:
Потом пажарил его,а мясо безвкусное и вот такое б

Людям - продаёшь?... :lol: :-o
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7874
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 20:22
#5434
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Цитата:
drakon:
Людям - продаёшь?...

Нет,себе брал
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21641
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 20:34
#5435
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Цитата:
Добринцофф:
Нет,себе брал

Володя, ты себе Поросёнка - заведи, и будешь
порченные продукты не - выбрасывать, а
свинюшку - кормить. Всё вас учить -
надо. Молодёжь... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6818
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 21:14
#5436
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Цитата:
Добринцофф:
Яйца есть привозные стоят примерно так же как местные.

Ну да, чего их дешевле то продавать, если и так берут?
Вот откуда цены только такие. Эл. энергия раз в семь дешевле, бензин раз в пять, про ЗП промолчу (около 11 евриков в час минималка). Так откуда цена 420 тенге за десяток? Огурец 70 центов в пятницу брал. И так далее. ;-)
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