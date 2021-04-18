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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 362 из 363«1...360361362363»
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21639
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 12:53
#5416
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Вход в спиртосодержащий Отдел.

Ох большой отдел... :lol: :oops:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6815
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 15:26
#5417
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Цитата:
drakon:
Ох большой отдел...

Это ты ещё во Франции не видел винно-водочных отделов. :lol:
Кстати что за "фрукт" на предыдущем фото?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21639
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 15:42
#5418
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Цитата:
elektron:
Кстати что за "фрукт" на предыдущем фото?

PITAHAYA ROT - называется.
Стоит 13.30€, за киллограмм... :lol: :oops:
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2326
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 15:45
#5419
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//Кстати что за "фрукт" на предыдущем фото?//

Питахайя(питайя), драконий фрукт.
Ничего особенного.Только что экзотический.
И стоит у нас дешевле.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21639
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 15:58
#5420
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Цитата:
таноми52:
драконий фрукт.

Так он - полезен, мне?... :oops:
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urmas
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
45
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 16:10
#5421
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Цитата:
elektron:
Кстати что за "фрукт" на предыдущем фото?

Цитата:
drakon:
PITAHAYA ROT - называется. Стоит 13.30€, за киллограмм...

Для ностальгирующих здесь
Камрады,о конине надо
Нам лошадки как то ближе... ;-)
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2326
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 16:11
#5422
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Цитата:
drakon:
Так он - полезен, мне?..


Всякие фрукты полезны, если нет аллергии на них :-)
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2326
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 16:13
#5423
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Как urmas лишился статуса ПП? Прозевала
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urmas
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
45
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 16:22
#5424
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Цитата:
таноми52:
Как urmas лишился статуса ПП? Прозевала

Дык он мне ещё и не присваивалси
С 2010 года пописываю(стесняюсь этого слову) на форуме
Но не активен... :oops:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21639
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 16:26
#5425
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Цитата:
таноми52:
Как urmas лишился статуса ПП? Прозевала

Вот Алекс, теперь, только - читает.
Вот это дааа... 8-) :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6815
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 16:35
#5426
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Цитата:
urmas:
Нам лошадки как то ближе...

Да мне они тоже не далеки, только я их не кушаю. В лучшем случае прогулка верхом. ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6815
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 16:37
#5427
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Цитата:
таноми52:
Только что экзотический.

Ну тогда не моё, свининка, картошечка, лучок, огурчик, капуста. ;-)
Ну то что прилагается. :-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21639
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 16:38
#5428
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Цитата:
elektron:
только я их не кушаю.

Нам, бог - запрещает их кушать.
Это нам ещё, в детстве,
моя Бабушка - говорила...
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7873
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 17:34
#5429
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Цитата:
таноми52:
Питахайя(питайя), драконий фрукт. Ничего особенного.Только что экзотический. И стоит у нас дешевле.

Питах...йя она и в африке питах...йя,у нас действительно стоит гораздо дешевле 500-700тнг\шт,но даже за эти деньги особым спросом не пользуется,хорошо продавалась только в 2012 в год дракона.На вкус если спелая то сладкая и много много семечек,тайцы говорят ,что семечки чистят желудок и рекомендуют в качестве десерта после обильного застолья.
Вот что что,а мне и в голову не пришло отрезать подгнившую часть плода,целую завернуть в плёночку и продавать в таком виде,возьму себе на заметку,а то обычно если портиться начала просто выкидывал.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21639
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 17:48
#5430
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Цитата:
Добринцофф:
не пришло отрезать подгнившую часть плода,целую завернуть в плёночку и продавать

Вова, век - живи, век - учись. Так вроде у вас - говорят... :lol: ;-)
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