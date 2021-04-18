Отправлено: - 17:34

таноми52:

Питахайя(питайя), драконий фрукт. Ничего особенного.Только что экзотический. И стоит у нас дешевле.

Цитата:Питах...йя она и в африке питах...йя,у нас действительно стоит гораздо дешевле 500-700тнг\шт,но даже за эти деньги особым спросом не пользуется,хорошо продавалась только в 2012 в год дракона.На вкус если спелая то сладкая и много много семечек,тайцы говорят ,что семечки чистят желудок и рекомендуют в качестве десерта после обильного застолья.Вот что что,а мне и в голову не пришло отрезать подгнившую часть плода,целую завернуть в плёночку и продавать в таком виде,возьму себе на заметку,а то обычно если портиться начала просто выкидывал.