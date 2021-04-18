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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 12:53
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6815
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 15:26
Цитата:
Это ты ещё во Франции не видел винно-водочных отделов.
Кстати что за "фрукт" на предыдущем фото?
drakon:
Ох большой отдел...
Ох большой отдел...
Это ты ещё во Франции не видел винно-водочных отделов.
Кстати что за "фрукт" на предыдущем фото?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 15:42
Цитата:
PITAHAYA ROT - называется.
Стоит 13.30€, за киллограмм...
elektron:
Кстати что за "фрукт" на предыдущем фото?
Кстати что за "фрукт" на предыдущем фото?
PITAHAYA ROT - называется.
Стоит 13.30€, за киллограмм...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 15:45
//Кстати что за "фрукт" на предыдущем фото?//
Питахайя(питайя), драконий фрукт.
Ничего особенного.Только что экзотический.
И стоит у нас дешевле.
Питахайя(питайя), драконий фрукт.
Ничего особенного.Только что экзотический.
И стоит у нас дешевле.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 15:58
Цитата:
Так он - полезен, мне?...
таноми52:
драконий фрукт.
драконий фрукт.
Так он - полезен, мне?...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 16:10
Цитата:
Цитата:
Для ностальгирующих здесь
Камрады,о конине надо
Нам лошадки как то ближе...
elektron:
Кстати что за "фрукт" на предыдущем фото?
Кстати что за "фрукт" на предыдущем фото?
Цитата:
drakon:
PITAHAYA ROT - называется. Стоит 13.30€, за киллограмм...
PITAHAYA ROT - называется. Стоит 13.30€, за киллограмм...
Для ностальгирующих здесь
Камрады,о конине надо
Нам лошадки как то ближе...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 16:11
Цитата:
Всякие фрукты полезны, если нет аллергии на них
drakon:
Так он - полезен, мне?..
Так он - полезен, мне?..
Всякие фрукты полезны, если нет аллергии на них
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 16:13
Как urmas лишился статуса ПП? Прозевала
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 16:22
Цитата:
Дык он мне ещё и не присваивалси
С 2010 года пописываю(стесняюсь этого слову) на форуме
Но не активен...
таноми52:
Как urmas лишился статуса ПП? Прозевала
Как urmas лишился статуса ПП? Прозевала
Дык он мне ещё и не присваивалси
С 2010 года пописываю(стесняюсь этого слову) на форуме
Но не активен...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 16:26
Цитата:
Вот Алекс, теперь, только - читает.
Вот это дааа...
таноми52:
Как urmas лишился статуса ПП? Прозевала
Как urmas лишился статуса ПП? Прозевала
Вот Алекс, теперь, только - читает.
Вот это дааа...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6815
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 16:35
Цитата:
Да мне они тоже не далеки, только я их не кушаю. В лучшем случае прогулка верхом.
urmas:
Нам лошадки как то ближе...
Нам лошадки как то ближе...
Да мне они тоже не далеки, только я их не кушаю. В лучшем случае прогулка верхом.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6815
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 16:37
Цитата:
Ну тогда не моё, свининка, картошечка, лучок, огурчик, капуста.
Ну то что прилагается.
таноми52:
Только что экзотический.
Только что экзотический.
Ну тогда не моё, свининка, картошечка, лучок, огурчик, капуста.
Ну то что прилагается.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 16:38
Цитата:
Нам, бог - запрещает их кушать.
Это нам ещё, в детстве,
моя Бабушка - говорила...
elektron:
только я их не кушаю.
только я их не кушаю.
Нам, бог - запрещает их кушать.
Это нам ещё, в детстве,
моя Бабушка - говорила...
(Уважаемые пользователи)
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- Сообщений:
- 7873
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 17:34
Цитата:
Питах...йя она и в африке питах...йя,у нас действительно стоит гораздо дешевле 500-700тнг\шт,но даже за эти деньги особым спросом не пользуется,хорошо продавалась только в 2012 в год дракона.На вкус если спелая то сладкая и много много семечек,тайцы говорят ,что семечки чистят желудок и рекомендуют в качестве десерта после обильного застолья.
Вот что что,а мне и в голову не пришло отрезать подгнившую часть плода,целую завернуть в плёночку и продавать в таком виде,возьму себе на заметку,а то обычно если портиться начала просто выкидывал.
таноми52:
Питахайя(питайя), драконий фрукт. Ничего особенного.Только что экзотический. И стоит у нас дешевле.
Питахайя(питайя), драконий фрукт. Ничего особенного.Только что экзотический. И стоит у нас дешевле.
Питах...йя она и в африке питах...йя,у нас действительно стоит гораздо дешевле 500-700тнг\шт,но даже за эти деньги особым спросом не пользуется,хорошо продавалась только в 2012 в год дракона.На вкус если спелая то сладкая и много много семечек,тайцы говорят ,что семечки чистят желудок и рекомендуют в качестве десерта после обильного застолья.
Вот что что,а мне и в голову не пришло отрезать подгнившую часть плода,целую завернуть в плёночку и продавать в таком виде,возьму себе на заметку,а то обычно если портиться начала просто выкидывал.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 17:48
Цитата:
Вова, век - живи, век - учись. Так вроде у вас - говорят...
Добринцофф:
не пришло отрезать подгнившую часть плода,целую завернуть в плёночку и продавать
не пришло отрезать подгнившую часть плода,целую завернуть в плёночку и продавать
Вова, век - живи, век - учись. Так вроде у вас - говорят...
-
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