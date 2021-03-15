СТУЛ ДЛЯ ГАРАЖА Тем, кто много работает в гараже или мастерской, пригодится многофункциональный передвижной стул-тумбочка. Его удобство в том, что сидя на нем можно работать с низко находящимися объектами работы, такими как ремонт колеса и т.п. Наличие в стуле выдвижных ящиков с наиболее ходовым инструментом и мебельных роликов вместо ножек позволяет не вставая со стула находить нужный инструмент и перемещаться по помещению.
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН НУМЕРАЦИИ Каждому хочется чем-то выделиться. Один - количеством постов на форуме, другой - оригинальностью поделок дома, третий - еще чем-нибудь. Сегодня хочу показать, как можно выделиться при подходе к вашему месту проживания. А это - нумерация вашей квартиры или дома. Давно отошли те времена, когда вешали на дверь жестянку и рисовали краской номер. Сейчас номера в избытке имеются в хоз. магазинах, а иные, продвинутые, хозяева все делают сами. Оригинальность номера может быть в том, что сделан он из старых гвоздей (под старину) или саморезов (хай-тек).
Конечно, в саму дверь саморезы вкручивать не надо, можно обойтись прикрученной деревянной плашкой, куда красиво закрутить или забить гвозди или саморезы. Красота еще будет зависеть от глубины вкручивания и размера саморезов и гвоздей.
Предварительно, разметьте плашку на мелкие квадраты и пометьте, куда будут вкручиваться саморезы. Примерно так:
А вот и примерные шаблоны написания цифр.
Такой номерной знак вам прослужит ооочень долго... Удачи!
УБИРАЕМ КРОВОИЗЛИЯНИЯ У каждого человека в жизни были моменты, когда неудобно появляться на людях из-за каких-то гематом. Приходится маскировать их всякой химией и ждать, пока они пройдут. У меня раньше несколько раз рвался маленький капилляр в глазе. Из-за этого кровь разливалась по сетчатке. На зрение это не влияло, но внешний вид был не комфортным и даже неприятным для собеседников. Да и пропадало это очень долго. И тогда нашел способ быстро от этого избавляться. Нужно всего лишь через веко пальцем помассировать несколько минут это разлитое место. Повторить это несколько раз, причем, чем раньше вы начнете массировать, тем быстрее пропадет кровоизлияние. А обычно к утру его уже не будет.
А вспомнить про это меня натолкнул ролик в Тик-Токе. Там девушка показала, как избавляется от засосов на шее. Обычным кухонным кулинарным венчиком она "взбила" себе шею в этом месте в течении 5 минут. И через некоторое время засос пропал. Небольшие его остатки легко можно замаскировать тональным кремом. Ведь что такое засос? Это тот же синяк. Омертвевшая кровь, которая попала под кожу. Если ее "разбить", то она может быстро вымыться из этого места.
ГОТОВИМСЯ К ПОСАДКАМ Заядлые дачники давно уже начали готовиться к посадкам овощей и других культур на своих благословенных участках. Закупают семена, сортируют свои, готовят почвенные добавки и т.п. Чтобы сделать быстрее саму посадку культур и меньше ковыряться в земле предлагается готовая заранее заготовка. Она представляет собой деревянный щит (можно из многослойной фанеры) размером примерно 70х50 см (зависит от размеров ваших грядок). В нем рядами просверливаются отверстия, в которые вбиваются мебельные шканты (как их делать я уже писал). Накладываете эту приспособу на грядку, придавливаете, снимаете и на грядке готовые углубления для посадки семян.
ЭТИКЕТ В РЕСТОРАНЕ (КАФЕ) Все мы бываем в ресторанах, кафе и других местах общественного питания. Но не все знают, что с обслуживающим персоналом можно (и нужно) общаться на взаимопонятном языке. Он выражает ваше отношение к пище и обслуживанию. Если вам что-то не понравилось (или наоборот), вы можете это выразить официанту языком столовых приборов. Итак, запоминаем.
Если официант не среагировал на ваши знаки, значит вы не туда зашли. Удачи!
ПРОВЕРЯЕМ ВОДУ НА КАЧЕСТВО За всю жизнь человек выпивает примерно 35 тонн воды. Поэтому всегда нужно следить за ее качеством. От этого зависит наше здоровье. Сегодня узнаем несколько способов проверки воды в домашних условиях.
1 способ. ХРАНЕНИЕ. Этот тест позволяет определить наличие посторонних примесей. Налейте в чистую прозрачную бутылку воду и закройте ее крышкой. Поставьте в темное место. Если через несколько дней появятся подозрительные признаки (пленка на воде, осадок, налет на стенках), то вода оставляет желать лучшего. В ней очень много солей металлов.
2 способ. КИПЯЧЕНИЕ. Этот тест позволяет определить, присутствуют ли в воде металлы в высокой концентрации. Доведите воду в кастрюле до кипения и затем оставьте на медленном огне 12-14 мин. После подождите еще 20 мин. пока вода остынет и вылейте ее. Наличие известковых отложений и накипи - не очень хороший показатель. Если цвет накипи серый - то превышена концентрация кальция, коричнево-желтый - железа.
3 способ. ТЕСТ С МАРГАНЦОВКОЙ. Обыкновенная марганцовка определяет, пригодна ли вода для питья. Небольшое ее количество растворите в стакане с тестируемой жидкостью и посмотрите на реакцию. Вода должна стать светло-розовой. Если же вода приобрела желтый оттенок, то она плохого качества и пить ее нельзя. Марганцовка обесцвечивается, когда разрушаются органические вещества.
4 способ. ЗАВАРИВАНИЕ ЧАЯ. Чай может по разному завариваться в разной воде, даже если она хорошего качества. Но особое внимание обратите на прозрачность напитка. В стакан со свежезаваренным чаем налейте 40-50 мл сырой проверяемой воды. Если содержимое стакана приобретет более светлый оттенок, то качество воды приемлемое. Если чай помутнел, такую воду пить нельзя, в ней переизбыток солей или других вредных веществ.
5 способ. ВЗВЕШИВАНИЕ. Считается, что вода хорошего качества легче. С помощью точных кухонных весов можно взвесить два образца воды. Первый образец - эталонный (вода из кулера или фильтрованная), второй - проверяемая вода. Лучше пользоваться одним и тем же мерным стаканом. Хороший показатель - примерно одинаковая масса образцов (разница не более 1-2 %).
6 способ. ТЕСТ С ЗЕРКАЛОМ. Чтобы определить наличие посторонних примесей, капните 1-2 мл воды на гладкую стеклянную поверхность, можно использовать зеркало. Подождите, пока жидкость испарится и проверьте результат. Если на поверхности остался след - значит в воде есть посторонние примеси. Чистая вода следов не оставит.
7 способ. РАСТВОРЕНИЕ МЫЛА. Этот способ позволяет проверить воду на жесткость. Добавьте в воду небольшое количество мыла. Если вода мягкая, то оно быстро растворится и создаст большое количество пены. При жесткой воде все происходит с точностью до наоборот. Жирные кислоты образуют с кальцием и магнием, находящимися в воде, прочные соединения, и мыло перестает давать пену.
НОМЕРА РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ Кажется этот листочек может пригодиться казахстанским водителям. На наших дорогах встречается очень много машин с российскими номерами, да и моментов с ними возникает не меньше. Поэтому если распечатать этот листок и держать его в бардачке, то он для ориентирования когда нибудь может вам пригодиться.
1. Помните, мозг не может одновременно следить за обстановкой вокруг и содержимым смартфона. Если вы можете одновременно есть бутерброд и смотреть смартфон, то это не значит, что так же можно действовать в других ситуациях.На самом деле человеческий мозг не может обрабатывать два независимых потока информации. Он концентрируется на одном из них в каждый момент ситуации. Если бутерброд за те пару секунд, пока вы сосредотачиваетесь на смартфоне, никуда от вас не убежит,то на улице за столь короткое время вас может сбить машина, велосипедист или вы столкнетесь с другим прохожим.
2. Имейте в виду: зеркала заднего вида не всегда дают правдивую картинку. Боковые зеркала современных автомобилей специально делают более выпуклыми. Это делается для того, чтобы дать водителю более обширную сферическую картину. Однако это свойство зеркал имеет и недостаток: все предметы в них кажутся более удаленными. Поэтому перед совершением маневра помните, что находящийся сзади автомобиль может быть гораздо ближе к вам.
3. Не ешьте снег вместо воды без крайней необходимости. Во время зимней прогулки или в походе старайтесь не есть снег. Наше тело тратит большое количество энергии на преобразование одного вида веществ в другое, поэтому может наступить быстрое переохлаждение организма. Снег можно использовать только в крайнем случае, когда вы знаете, что воды попить вам не предвидится.
4. Если вы подавились, спасите себя по методу Геймлиха. Прием Геймлиха - один из самых эффективных способов оказания экстренной помощи человеку, подавившемуся пищей или другим предметом и чувствующим удушье. В классическом варианте здесь требуется помощь другого человека, но можно с этим справиться и самому. Для этого сожмите вашу руку в кулак и поместите его чуть ниже ребер, но выше пупка. Вторую ладонь расположите сверху для усиления. Сделайте резкий и сильный толчок в направлении позвоночника и немного вверх. Повторяйте до тех пор, пока не избавитесь от застрявшего предмета.
5. Запаситесь сильными антигистаминными препаратами перед поездкой в новые места. Даже если вы чувствуете себя здоровым человеком и не испытываете аллергические реакции, перед поездкой в путешествие запаситесь каким-нибудь сильным антигистаминным препаратом. Есть вероятность, что новая обстановка, еда, растительность, насекомые могут вызвать у вас сильную аллергическую реакцию.
6. В экстремальной обстановке пользуйтесь "правилом трех". Когда вы попадаете в экстремальную обстановку, то проблемы нужно решать по степени важности. При этом пользоваться "правилом трех". Оно гласит, что средний человек может прожить три минуты без воздуха, три часа без крова (при экстремальных погодных условиях), три дня без воды и три недели без пищи.
7. Если вы получили проникающее ранение, ни в коем случае не вытаскивайте лезвие. Если вы получили удар ножом или другим острым предметом, то не стремитесь как можно быстрее вытащить лезвие из раны. Так вы получите вдобавок к повреждениям внутренних органов еще и обильное кровотечение. Вместо этого постарайтесь максимально сократить потерю крови и быстро обратиться за медицинской помощью.
8. Если вам нужна помощь, обратите просьбу к конкретному человеку. Вы наверняка видели ситуацию, что с человеком в общественном месте происходит что-то нехорошее типа сердечного приступа или другое, но никто не бросается к нему на помощь. Это известный психологический феномен, т.к. каждый думает, что кто-то другой сейчас вмешается и решит проблему. Поэтому, если вам срочно нужна помощь, то выберите одного конкретного человека и обратитесь с просьбой о помощи лично к нему. В этом случае гораздо больше вероятность получить содействие, чем вы будете обращаться ко всем или молчать, надеясь на сострадание толпы.
9. Защищайтесь ярким фонариком в случае нападения. Небольшой фонарик с очень ярким направленным лучом может оказаться гораздо более лучшим способом обороны, чем баллончик с газом или другие средства самообороны. Особенно, если дело происходит ночью или в темном месте. Мощный луч, направленный в глаза нападающему, ослепит его и даст вам несколько драгоценных секунд, чтобы ретироваться. Это безопасно и совершенно легально.
РАСКРАШИВАЕМ ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ФОТО ЗА 1 МИНУТУ У каждого из нас хранятся старые фотографии наших родителей, нас самих, наших друзей по детству в черно-белом изображении. Современные технологии позволяют быстро их расцветить. Хочу предложить вам один из онлайн-сервисов, с помощью которого можно абсолютно бесплатно и без регистрации раскрасить любые черно-белые фотографии за считанные секунды. Вот ссылка на сайт:
Загружать нужно URL вашего фото (я брал с radikal).
Под картинкой имеются две ссылки, по которым можно сохранить ее. А фиолетовую полоску можно курсором поводить влево и вправо, чтобы сравнить оригинал и раскраску. Таким образом можно сделать уникальные подарки своим родителям или друзьям. Удачи!
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