Отправлено: - 02:01

elektron:

Не ваши нам больше нравятся

elektron:

Это когда за китайцев встали и порт Артур? А кто пришёл с мировой? И чей Сахалин сегодня? Ай я яй

elektron:

А чего так. Лучше шаткий мир, чем война

elektron:

Каким образом? Вывели войска? Ну так это тоже не их война была, по приглашению пришли между прочим. США вон тоже выводят своих из Афгана. Они так везде пройграли Кроме Ирака и Ливии.

elektron:

А это разве войной назвать можно? Просто политическое противостояние. Да нашлись ироды. Продали страну. В общем как то не складывается

elektron:

Опять европейский радел, как и кто там чего продул, сегодня видно

elektron:

Благодаря которой они вообще эти земли обрели. Ничего не поделаешь. Благодарность она разной бывает.

Цитата:Не мои? А чьи тогда? Своё ближе?))Цитата:Странные какие-то интерпретацииА порт Артур сейчас чей?А Дальний сейчас чей ?И где весь флот лежит российский того времени? Возле острова ЦусимаПозорное нарицание для Истории флота РоссииЦитата:Ну лучше мир чем такая победа в такой войнеЦитата:По какому приглашению?По приглашению отряд ГРУ атаковал дворец президента?Потом по приглашению вошла армия?Опозорилась за 10 лет и вышла?)Странное приглашение)А так да и США проигралиЦелей своих не выполнилиЦитата:Это у вас не складывается в Германии)А в общем и целом все складываетсяЕсли Соловьева не смотреть в итоге СССР продул холодную войнуЦитата:Да в Германии порядок)А в России бабушки по помойкам лазиютВидно прекрасно кто продул и первую и вторуюЦитата:Ничего не поделаешьРаз обрели независимость надо ее отстоятьПоляки тогда первой конной всыпали по первое число) нефиг лезть куда не звали