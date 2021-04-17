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Мусорные войны в Рудном. На фронтах вновь сезонное обострение?
Мусорные войны в Рудном. На фронтах вновь сезонное обострение?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41366
Мусорные войны в Рудном. На фронтах вновь сезонное обострение?
Отправлено: 17.04.21 - 12:46
Коммунальщики и чиновники не сделали выводов и, видимо, готовы к открытию второго этапа мусорных войн. А иначе как назвать то, что творится на том же самом месте спустя год? Чего ждут? Вдохновения? Или когда в город привезут реликвию «Святой Пинок»?
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М
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.21
- Сообщений:
- 13
Re: Мусорные войны в Рудном. На фронтах вновь сезонное...
Отправлено: 17.04.21 - 12:46
Бесполезно воевать с мусором в рудном. Проигранная война
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6809
Re: Мусорные войны в Рудном. На фронтах вновь сезонное...
Отправлено: 17.04.21 - 14:25
Что так всё запущено, что даже хуже чем в Филадельфии? Там хоть дороги хорошие.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 268
Re: Мусорные войны в Рудном. На фронтах вновь сезонное...
Отправлено: 17.04.21 - 19:34
Конечно, проблему чистоты и благоустройства города всегда можно сбросить на городскую администрацию и подрядчиков, которые отвечают за уборку и вывоз мусора. Но все забывают про золотое правило: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
Зачастую наблюдаешь картину, когда граждане, которые возмущаются работой городской администрации, вполне спокойно могут выбросить обертку, окурки от сигарет, смятую упаковку мимо урны или вообще не донести до нее.
Даже отряд дворников не справится с поставленной задачей и уборкой за каждым несознательным гражданином. Никто не сбрасывает со счетов городских проблем, но и самому надо вести себя таким образом, чтобы не плодить тот самый мусор, который так портит улицы, скверы и парк нашего города. Это не так трудно — пронести пустую банку из-под «Кока-колы» или упаковку от чипсов лишние десять метров и опустить её в положенное место.
Бороться с этим нужно только огромными штрафами и наказанием общественными работами по уборке мусора в городе. В Европе это прекрасно работает - рано-рано утром на улицы выходят на уборку мусора наказанные судом граждане, в основном молодежь, студенты, муниципальный работник раздает светоотражающие жилеты, инструмент и назначает фронт работ, как правило небольшой - одну сторону улицы квартала. И вперёд с песней!
Зачастую наблюдаешь картину, когда граждане, которые возмущаются работой городской администрации, вполне спокойно могут выбросить обертку, окурки от сигарет, смятую упаковку мимо урны или вообще не донести до нее.
Даже отряд дворников не справится с поставленной задачей и уборкой за каждым несознательным гражданином. Никто не сбрасывает со счетов городских проблем, но и самому надо вести себя таким образом, чтобы не плодить тот самый мусор, который так портит улицы, скверы и парк нашего города. Это не так трудно — пронести пустую банку из-под «Кока-колы» или упаковку от чипсов лишние десять метров и опустить её в положенное место.
Бороться с этим нужно только огромными штрафами и наказанием общественными работами по уборке мусора в городе. В Европе это прекрасно работает - рано-рано утром на улицы выходят на уборку мусора наказанные судом граждане, в основном молодежь, студенты, муниципальный работник раздает светоотражающие жилеты, инструмент и назначает фронт работ, как правило небольшой - одну сторону улицы квартала. И вперёд с песней!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 919
Re: Мусорные войны в Рудном. На фронтах вновь сезонное...
Отправлено: 17.04.21 - 20:53
Цитата:
Зачем же все!?
Вы-то помните. Или вы себя ко всем не относительно?
Цитата:
Железная логика!
Тогда нужно все организации занимающиеся сбором мусора распустить?
А вам не приходила в голову мысль, что чисто и там где не мусорят и там где убирают.
Цитата:
Была у нас дворничиха, милейшая женщина, убивала всегда быстро, регулярно и чисто. Кстати, учитель русского языка, на пенсии. А потом, уволилась.
Ну вот, теперь, да!
Нужен целый отряд, чтобы навести порядок после тех дворников, которые были после неё.
А у ПКСК да, хорошая отмазка, чтобы не делать ту работу, за которую ему (ПКСК), заметьте платят:
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Но все забывают
Но все забывают
Зачем же все!?
Вы-то помните. Или вы себя ко всем не относительно?
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
Железная логика!
Тогда нужно все организации занимающиеся сбором мусора распустить?
А вам не приходила в голову мысль, что чисто и там где не мусорят и там где убирают.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Даже отряд дворников не справится с поставленной задачей и уборкой
Даже отряд дворников не справится с поставленной задачей и уборкой
Была у нас дворничиха, милейшая женщина, убивала всегда быстро, регулярно и чисто. Кстати, учитель русского языка, на пенсии. А потом, уволилась.
Ну вот, теперь, да!
Нужен целый отряд, чтобы навести порядок после тех дворников, которые были после неё.
А у ПКСК да, хорошая отмазка, чтобы не делать ту работу, за которую ему (ПКСК), заметьте платят:
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
золотое правило: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
золотое правило: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4594
Re: Мусорные войны в Рудном. На фронтах вновь сезонное...
Отправлено: 18.04.21 - 05:23
Как говорится, у семь нянек дитя без глазу. Так вот, нынче в городе две фирмы по вывозу мусора, куча народу в жёлтых жилетах и просто привлеченные на субботник, но всё равно беспризорного мусора много. Кстати, паралельно идут работы по отзыву от грязи заборов на улицах города, только вот зачем их повтыкали на улицах никто толком не объяснил. Затем эту оградку будут красить. Столько неэффективно тратить деньги и силы могут у нас.
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