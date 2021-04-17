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Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 41366
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 11:50
США ввели новые санкции против России. Как эти меры могут повлиять на Казахстан, прокомментировал гендиректор AERC Beta, автор Telegram-канала Tengenomika Галымжан Айтказин.
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Re: Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 14:59
Комментарий удален модератором.
Re: Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 14:59
Цитата:
А тут нельзя комментировать, если ты не против России
alex_60:
а что тут можно комментировать.
а что тут можно комментировать.
А тут нельзя комментировать, если ты не против России
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 15:00
Комментарий удален модератором.
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 15:03
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2322
Re: Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 15:05
Цитата:
Victor Yang:
Да уж... человек, спрашивавший о надежности очередной финансовой пирамиды, рассуждает об экономике...
Да уж... человек, спрашивавший о надежности очередной финансовой пирамиды, рассуждает об экономике...
Re: Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 15:16
Цитата:
Казахстан по уже сложившейся традиции будет до последнего сидеть в союзе)
Я уверен уже Россия выйдет из ТС но Казахстан будет до последнего ждать у моря погоды
Сабыр:
Чем раньше мы выйдем из ТС тем лучше.
Чем раньше мы выйдем из ТС тем лучше.
Казахстан по уже сложившейся традиции будет до последнего сидеть в союзе)
Я уверен уже Россия выйдет из ТС но Казахстан будет до последнего ждать у моря погоды
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13868
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 15:32
Цитата:
Вот как люди не поймут. Сразу же после выхода из ТС цены взлетят. Я занимаюсь оборудованием, в Казахстане оно не производится. В России, чтобы поставить его в Казахстан, делают сертификат ТС. Без ТС нужно будет растамаживать и платить таможенные пошлины, что сильно скажется на капитальных вложениях, а они, в свою очередь, - на себестоимости продукции. Производить такое оборудование в Казахстане, с учётом численности и плотности населения, будет ещё дороже. Казахстан тоже что-то экспортирует в страны ЕАЭС и тоже без пошлин. Пошлины также увеличат и сроки доставки и стоимость продукции, которая, в свою очередь, повлияет на спрос.
Многие ошибочно связывают экономический кризис с ЕАЭС и событиями 2014 года. Но кризис был связан со снижением стоимости нефти, а оно совершенно не зависит от того - состоит Казахстан в ЕАЭС или нет. Нефть все равно бы упала, поступления в бюджет уменьшились и кризис всё равно бы наступил.
abaika95:
Казахстан будет до последнего ждать у моря погоды
Казахстан будет до последнего ждать у моря погоды
Вот как люди не поймут. Сразу же после выхода из ТС цены взлетят. Я занимаюсь оборудованием, в Казахстане оно не производится. В России, чтобы поставить его в Казахстан, делают сертификат ТС. Без ТС нужно будет растамаживать и платить таможенные пошлины, что сильно скажется на капитальных вложениях, а они, в свою очередь, - на себестоимости продукции. Производить такое оборудование в Казахстане, с учётом численности и плотности населения, будет ещё дороже. Казахстан тоже что-то экспортирует в страны ЕАЭС и тоже без пошлин. Пошлины также увеличат и сроки доставки и стоимость продукции, которая, в свою очередь, повлияет на спрос.
Многие ошибочно связывают экономический кризис с ЕАЭС и событиями 2014 года. Но кризис был связан со снижением стоимости нефти, а оно совершенно не зависит от того - состоит Казахстан в ЕАЭС или нет. Нефть все равно бы упала, поступления в бюджет уменьшились и кризис всё равно бы наступил.
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 18:02
Комментарий удален модератором.
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 18:10
Комментарий удален модератором.
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 18:10
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 268
Re: Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 19:12
Цитата:
По моему геев в России намного больше чем в Европе..
urmas:
Да ладно! А просвещённая гейропа,
Да ладно! А просвещённая гейропа,
По моему геев в России намного больше чем в Европе..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 268
Re: Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 19:15
Цитата:
У кремля eсть отработанная защита против санкций для своего народа: "Денег нет, но вы держитесь!"
alex_60:
а что тут можно комментировать. про санкции.
а что тут можно комментировать. про санкции.
У кремля eсть отработанная защита против санкций для своего народа: "Денег нет, но вы держитесь!"
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 21:04
Цитата:
Это все, что вам следует знать о казахстанской экономике и о стабильности тенге:
Цитата:
Вы можете вопить, возмущаться, быть недовольным, но эту ситуацию, Казахстан не может изменить, вот уже 30 лет.
Цитата:
Да вот же Байден хотел, Зеленский...
Или для вас они никто?
Цитата:
И в чем вопрос?
Выходите!
[Исправлено: Coopidon, 17.04.2021 - 21:24]
Сабыр:
если,действительно,США отключат РФ от SWIFT,то это будет мега катастрофа. Ведь за все эти годы путин так и не создал никаких своих фин инструментов,а только слова и враньё. Чем раньше мы выйдем из ТС тем лучше.
если,действительно,США отключат РФ от SWIFT,то это будет мега катастрофа. Ведь за все эти годы путин так и не создал никаких своих фин инструментов,а только слова и враньё. Чем раньше мы выйдем из ТС тем лучше.
Это все, что вам следует знать о казахстанской экономике и о стабильности тенге:
Цитата:
Для тенге курс рубля является важным рыночным ориентиром ввиду значимых торговых отношений между странами", - пояснил Галымжан Айтказин.
Вы можете вопить, возмущаться, быть недовольным, но эту ситуацию, Казахстан не может изменить, вот уже 30 лет.
Цитата:
Сабыр:
с ним уже никто не хочет разговаривать. И
с ним уже никто не хочет разговаривать. И
Да вот же Байден хотел, Зеленский...
Или для вас они никто?
Цитата:
Сабыр:
Чем раньше мы выйдем из ТС тем лучше.
Чем раньше мы выйдем из ТС тем лучше.
И в чем вопрос?
Выходите!
[Исправлено: Coopidon, 17.04.2021 - 21:24]
Re: Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 21:21
Цитата:
Ну почему же до последнего?
До тех пор когда экономика Казахстана станет развитой!
Но когда это будет? Лет через 50-100?
Цитата:
А вы как в этом убедились?
Если лично, то это ниочем, не говорит. Есть женщины, у которых или мама папой постарались, или природа. Или и то и другое. Отвесила всего и везде. А есть, у которых, характер, настолько мерзопакостный, что, по моему, лучше прикинуться геем.
Так что случаи бывают разные...
abaika95:
Казахстан по уже сложившейся традиции будет до последнего сидеть в союзе) Я уверен уже Россия выйдет из ТС но Казахстан будет до последнего ждать у моря погоды
Казахстан по уже сложившейся традиции будет до последнего сидеть в союзе) Я уверен уже Россия выйдет из ТС но Казахстан будет до последнего ждать у моря погоды
Ну почему же до последнего?
До тех пор когда экономика Казахстана станет развитой!
Но когда это будет? Лет через 50-100?
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
По моему геев в России намного больше чем в Европе..
По моему геев в России намного больше чем в Европе..
А вы как в этом убедились?
Если лично, то это ниочем, не говорит. Есть женщины, у которых или мама папой постарались, или природа. Или и то и другое. Отвесила всего и везде. А есть, у которых, характер, настолько мерзопакостный, что, по моему, лучше прикинуться геем.
Так что случаи бывают разные...
Re: Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 18.04.21 - 01:49
Цитата:
А без ТС цены не взлетали бы? Вроде все едино в мировой экономике в каком союзе не состои в итоге будешь проигрывать в чем-то
Цитата:
Это два равнозначных фактора
Нельзя их рассматривать по отдельности
Это как сейчас одни учёные советологи утверждают что СССР развалился только потомучто влез в неудачную войну в Афганистане
А другие утверждают что СССР развалился потомучто арабы резко цену на нефть сбросили в 80ые
Но истина по середине
В совокупности факторов все привело к тому что союз развалился
Так и в нашем случае
И нефть упала
И санкции ввели против РФ которые бюьт по всем
И ещё нехватало чтобы Россия в какую-нибудь ещё войнушку влезла для полного счастья
Хапнут в итоге все
Victor Yang:
Вот как люди не поймут. Сразу же после выхода из ТС цены взлетят
Вот как люди не поймут. Сразу же после выхода из ТС цены взлетят
А без ТС цены не взлетали бы? Вроде все едино в мировой экономике в каком союзе не состои в итоге будешь проигрывать в чем-то
Цитата:
Victor Yang:
Многие ошибочно связывают экономический кризис с ЕАЭС и событиями 2014 года. Но кризис был связан со снижением стоимости нефти, а оно совершенно не зависит от того - состоит Казахстан в ЕАЭС или нет. Нефть все равно бы упала, поступления в бюджет уменьшились и кризис всё равно бы наступил.
Многие ошибочно связывают экономический кризис с ЕАЭС и событиями 2014 года. Но кризис был связан со снижением стоимости нефти, а оно совершенно не зависит от того - состоит Казахстан в ЕАЭС или нет. Нефть все равно бы упала, поступления в бюджет уменьшились и кризис всё равно бы наступил.
Это два равнозначных фактора
Нельзя их рассматривать по отдельности
Это как сейчас одни учёные советологи утверждают что СССР развалился только потомучто влез в неудачную войну в Афганистане
А другие утверждают что СССР развалился потомучто арабы резко цену на нефть сбросили в 80ые
Но истина по середине
В совокупности факторов все привело к тому что союз развалился
Так и в нашем случае
И нефть упала
И санкции ввели против РФ которые бюьт по всем
И ещё нехватало чтобы Россия в какую-нибудь ещё войнушку влезла для полного счастья
Хапнут в итоге все
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