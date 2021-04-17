Прогноз на 5 дней
переменная облачность+8°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 81% влажность
  • СВ, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41366
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 11:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
США ввели новые санкции против России. Как эти меры могут повлиять на Казахстан, прокомментировал гендиректор AERC Beta, автор Telegram-канала Tengenomika Галымжан Айтказин.
Читать новость

гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
159
Re: Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 14:59
#15
Комментарий удален модератором.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
159
Re: Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 14:59
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а что тут можно комментировать.

А тут нельзя комментировать, если ты не против России
Профайл
a
§ alex_60
(Только чтение)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11646
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 15:00
#17
Комментарий удален модератором.
Профайл
a
§ alex_60
(Только чтение)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11646
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 15:03
#18
Комментарий удален модератором.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2322
Re: Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 15:05
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да уж... человек, спрашивавший о надежности очередной финансовой пирамиды, рассуждает об экономике...



:lol: :lol: :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7656
Re: Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 15:16
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Чем раньше мы выйдем из ТС тем лучше.

Казахстан по уже сложившейся традиции будет до последнего сидеть в союзе)
Я уверен уже Россия выйдет из ТС но Казахстан будет до последнего ждать у моря погоды
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13868
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 15:32
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Казахстан будет до последнего ждать у моря погоды

Вот как люди не поймут. Сразу же после выхода из ТС цены взлетят. Я занимаюсь оборудованием, в Казахстане оно не производится. В России, чтобы поставить его в Казахстан, делают сертификат ТС. Без ТС нужно будет растамаживать и платить таможенные пошлины, что сильно скажется на капитальных вложениях, а они, в свою очередь, - на себестоимости продукции. Производить такое оборудование в Казахстане, с учётом численности и плотности населения, будет ещё дороже. Казахстан тоже что-то экспортирует в страны ЕАЭС и тоже без пошлин. Пошлины также увеличат и сроки доставки и стоимость продукции, которая, в свою очередь, повлияет на спрос.
Многие ошибочно связывают экономический кризис с ЕАЭС и событиями 2014 года. Но кризис был связан со снижением стоимости нефти, а оно совершенно не зависит от того - состоит Казахстан в ЕАЭС или нет. Нефть все равно бы упала, поступления в бюджет уменьшились и кризис всё равно бы наступил.
Профайл
a
§ alex_60
(Только чтение)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11646
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 18:02
#22
Комментарий удален модератором.
Профайл
a
§ alex_60
(Только чтение)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11646
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 18:10
#23
Комментарий удален модератором.
Профайл
a
§ alex_60
(Только чтение)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11646
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 18:10
#24
Комментарий удален модератором.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
268
Re: Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 19:12
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
urmas:
Да ладно! А просвещённая гейропа,


По моему геев в России намного больше чем в Европе..
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
268
Re: Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 19:15
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а что тут можно комментировать. про санкции.


У кремля eсть отработанная защита против санкций для своего народа: "Денег нет, но вы держитесь!"
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
919
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 21:04
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
если,действительно,США отключат РФ от SWIFT,то это будет мега катастрофа. Ведь за все эти годы путин так и не создал никаких своих фин инструментов,а только слова и враньё. Чем раньше мы выйдем из ТС тем лучше.

Это все, что вам следует знать о казахстанской экономике и о стабильности тенге:
Цитата:
Для тенге курс рубля является важным рыночным ориентиром ввиду значимых торговых отношений между странами", - пояснил Галымжан Айтказин.

Вы можете вопить, возмущаться, быть недовольным, но эту ситуацию, Казахстан не может изменить, вот уже 30 лет.
Цитата:
Сабыр:
с ним уже никто не хочет разговаривать. И

Да вот же Байден хотел, Зеленский...
Или для вас они никто?
;-)
Цитата:
Сабыр:
Чем раньше мы выйдем из ТС тем лучше.

И в чем вопрос?
Выходите!
:lol:

[Исправлено: Coopidon, 17.04.2021 - 21:24]
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
919
Re: Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 21:21
#28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Казахстан по уже сложившейся традиции будет до последнего сидеть в союзе) Я уверен уже Россия выйдет из ТС но Казахстан будет до последнего ждать у моря погоды

Ну почему же до последнего?
До тех пор когда экономика Казахстана станет развитой!
Но когда это будет? Лет через 50-100?
8-)
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
По моему геев в России намного больше чем в Европе..

А вы как в этом убедились?
Если лично, то это ниочем, не говорит. Есть женщины, у которых или мама папой постарались, или природа. Или и то и другое. Отвесила всего и везде. А есть, у которых, характер, настолько мерзопакостный, что, по моему, лучше прикинуться геем.
Так что случаи бывают разные...
;-) :-)
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 81, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 81
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS