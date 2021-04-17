Отправлено: - 20:53

ПолиграфЪ Боярышников:

Но все забывают

ПолиграфЪ Боярышников:

чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

ПолиграфЪ Боярышников:

Даже отряд дворников не справится с поставленной задачей и уборкой

ПолиграфЪ Боярышников:

золотое правило: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

Цитата:Зачем же все!?Вы-то помните. Или вы себя ко всем не относительно?Цитата:Железная логика!Тогда нужно все организации занимающиеся сбором мусора распустить?А вам не приходила в голову мысль, что чисто и там где не мусорят и там где убирают.Цитата:Была у нас дворничиха, милейшая женщина, убивала всегда быстро, регулярно и чисто. Кстати, учитель русского языка, на пенсии. А потом, уволилась.Ну вот, теперь, да!Нужен целый отряд, чтобы навести порядок после тех дворников, которые были после неё.А у ПКСК да, хорошая отмазка, чтобы не делать ту работу, за которую ему (ПКСК), заметьте платят:Цитата: