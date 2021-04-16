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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 361 из 361«1...359360361
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21632
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.04.21 - 12:40
#5401
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У меня всё нормально.
Вакцинируйтесь... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Только чтение)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11646
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.04.21 - 16:01
#5402
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Цитата:
drakon:
У меня всё нормально. Вакцинируйтесь.


ну вот, а ты боялся.
мои все укололись. мне еще рано пока.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21632
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.04.21 - 16:19
#5403
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Цитата:
alex_60:
мне еще рано пока.

Почему, рано?... :lol:
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a
§ alex_60
(Только чтение)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11646
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.04.21 - 16:24
#5404
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Цитата:
drakon:
Почему, рано?..


молодой еще...
в июне срок подойдет..
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a
§ alex_60
(Только чтение)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11646
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.04.21 - 21:05
#5405
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а канцлер Германии зенекой укололась.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21632
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.04.21 - 21:19
#5406
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Цитата:
alex_60:
а канцлер Германии зенекой укололась.

На пенсию, наверное - собралась... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21632
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.04.21 - 21:27
#5407
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Это вчера, на парковку, врзле дома заезжал.

Смотрю, соседи выходят из дома. Я их вижу.
Мой взгдяд, переходит влево и я резко нажимаю
на тормоз. Машина - заглохла... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21632
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.04.21 - 21:29
#5408
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А затормозил я увидев - Стоп.
Стоп и даже не подумал.
А это была какая то, песня,
по радио... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 16.04.2021 - 21:37]
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a
§ alex_60
(Только чтение)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11646
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.04.21 - 21:47
#5409
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Цитата:
drakon:
это была какая то, песня,


пешком пора.
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a
§ alex_60
(Только чтение)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11646
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.21 - 13:23
#5410
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колеса вот поменял.
бесплатно.
на летние.
говорят скоро лето.
синоптики.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21632
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.21 - 15:00
#5411
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Цитата:
alex_60:
колеса вот поменял.

Мне менять не надо.
Всесезонная у меня... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Только чтение)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11646
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.21 - 15:06
#5412
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Цитата:
drakon:
Всесезонная у меня...


раньше менял ты вроде.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21632
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.21 - 15:26
#5413
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Цитата:
alex_60:
раньше менял ты вроде.

Это было - давно... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21632
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.04.21 - 20:14
#5414
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После обеда, съездили в супермаркет, в город.

В овощном отделе, это... :lol: :oops: ;-)
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