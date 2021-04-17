Отправлено: - 15:16

Сабыр:

Чем раньше мы выйдем из ТС тем лучше.

Цитата:Казахстан по уже сложившейся традиции будет до последнего сидеть в союзе)Я уверен уже Россия выйдет из ТС но Казахстан будет до последнего ждать у моря погоды