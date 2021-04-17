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Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41365
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 11:50
США ввели новые санкции против России. Как эти меры могут повлиять на Казахстан, прокомментировал гендиректор AERC Beta, автор Telegram-канала Tengenomika Галымжан Айтказин.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 545
Re: Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 11:50
Путин ведёт себя как гопник и с ним уже никто не хочет разговаривать. И его пропаганда с ТВ уже не справляется,люди начинают понимать и видят куда катится РФ с его шайкой. Деньги имеют свойство заканчиваться и это сдерживание падения рубля скоро закончится и,конечно,очень жаль что и наша тенге тоже сразу упадёт в пропасть. А если,действительно,США отключат РФ от SWIFT,то это будет мега катастрофа. Ведь за все эти годы путин так и не создал никаких своих фин инструментов,а только слова и враньё. Чем раньше мы выйдем из ТС тем лучше.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21631
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 11:54
Цитата:
А что? Ещё не вышли? Поторопитесь...
Сабыр:
Чем раньше мы выйдем из ТС тем лучше.
Чем раньше мы выйдем из ТС тем лучше.
А что? Ещё не вышли? Поторопитесь...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2065
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 12:09
Комментарий удален модератором.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 545
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 12:16
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6808
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 12:21
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 43
Re: Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 13:34
Цитата:
Да ладно!
А просвещённая гейропа,тогда что?Берег закрыла,не?
Свою вату не пускает,из солидарности с Путиным?
Сабыр:
Например друг Эрдоган)) А он ему в отместку отказ от помидорок,да берег турецкий закрывает для своей ваты. Масштабно,как и подобает всемирному лидеру))
Например друг Эрдоган)) А он ему в отместку отказ от помидорок,да берег турецкий закрывает для своей ваты. Масштабно,как и подобает всемирному лидеру))
Да ладно!
А просвещённая гейропа,тогда что?Берег закрыла,не?
Свою вату не пускает,из солидарности с Путиным?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11643
Re: Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 14:00
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2337
Re: Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 14:06
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13868
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 14:13
Цитата:
Да уж... человек, спрашивавший о надежности очередной финансовой пирамиды, рассуждает об экономике...
Сабыр:
Ведь за все эти годы путин так и не создал никаких своих фин инструментов
Ведь за все эти годы путин так и не создал никаких своих фин инструментов
Да уж... человек, спрашивавший о надежности очередной финансовой пирамиды, рассуждает об экономике...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6808
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 14:22
Re: Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 14:22
Цитата:
И много вас, таких альтернативно-одаренных?
Сабыр:
Путин ведёт себя как гопник и с ним уже никто не хочет разговаривать
Путин ведёт себя как гопник и с ним уже никто не хочет разговаривать
И много вас, таких альтернативно-одаренных?
Re: Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 14:23
Комментарий удален модератором.
Re: Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 14:33
Комментарий удален модератором.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11643
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 14:57
а что тут можно комментировать.
про санкции.
при таких котах в очках
ну если не петрите, то то и не лезьте.
про санкции.
при таких котах в очках
ну если не петрите, то то и не лезьте.
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