Отправлено: - 20:49

alex_60:

что то видно обидели абайка95. он даже на корм уже не вылазит.

[Исправлено: maxsaf, 16.04.2021 - 20:50]

Цитата:Недавно его танками под Челябинском напугали - мож и правда под одеялом сидит?