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≡ Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41365
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 11:50
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США ввели новые санкции против России. Как эти меры могут повлиять на Казахстан, прокомментировал гендиректор AERC Beta, автор Telegram-канала Tengenomika Галымжан Айтказин.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
545
Re: Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 11:50
#1
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Путин ведёт себя как гопник и с ним уже никто не хочет разговаривать. И его пропаганда с ТВ уже не справляется,люди начинают понимать и видят куда катится РФ с его шайкой. Деньги имеют свойство заканчиваться и это сдерживание падения рубля скоро закончится и,конечно,очень жаль что и наша тенге тоже сразу упадёт в пропасть. А если,действительно,США отключат РФ от SWIFT,то это будет мега катастрофа. Ведь за все эти годы путин так и не создал никаких своих фин инструментов,а только слова и враньё. Чем раньше мы выйдем из ТС тем лучше.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21629
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 11:54
#2
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Цитата:
Сабыр:
Чем раньше мы выйдем из ТС тем лучше.

А что? Ещё не вышли? Поторопитесь... :lol: ;-)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2065
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 12:09
#3
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Цитата:
Сабыр:
Путин ведёт себя как гопник и с ним уже никто не хочет разговаривать. И его пропаганда с ТВ уже не справляется,люди начинают понимать и видят куда катится РФ с его шайкой.

сейчас местные форумные ватники вас ссаными тряпками закидают!
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
545
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 12:16
#4
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Цитата:
юля елиссева:
местные форумные ватники

Да,их всемирный нагибатель самый лучший)) И его "друзья" периодически ставят в интересную позу)) Например друг Эрдоган)) А он ему в отместку отказ от помидорок,да берег турецкий закрывает для своей ваты. Масштабно,как и подобает всемирному лидеру))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6806
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 12:21
#5
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Вот два пессимиста уже заявились.

А паровоз летит дальше. :lol:
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