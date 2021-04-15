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Во второй половине апреля в Костанайской области начнется...
Во второй половине апреля в Костанайской области начнется...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41365
Во второй половине апреля в Костанайской области начнется...
Отправлено: 15.04.21 - 10:52
Во второй половине апреля в Костанайской области начнется массовая вакцинация от КВИ. Запишетесь ли вы на прививку, если у вас нет противопоказаний к ней?
Результаты опроса
Результаты опроса
Re: Во второй половине апреля в Костанайской области начнется...
Отправлено: 15.04.21 - 10:52
Не хватает варианта ответа - буду прививаться, но только когда появится возможность привиться качественной вакциной типа Пфайзера.
Re: Во второй половине апреля в Костанайской области начнется...
Отправлено: 16.04.21 - 08:20
Цитата:
А в чём её качественность? По какому критерию вы лично даёте какую-либо оценку? Ааа, вы специалист! В области каких наук? Магистр прикладного устного творчества, заведующий кафедрой ОБС
юля елиссева:
А в чём её качественность? По какому критерию вы лично даёте какую-либо оценку? Ааа, вы специалист! В области каких наук? Магистр прикладного устного творчества, заведующий кафедрой ОБС
Во второй половине апреля в Костанайской области начнется...
Отправлено: 16.04.21 - 09:03
Цитата:
нет, я верю информационному агентству "Узун кулак"
Горожанин_kst:
По какому критерию вы лично даёте какую-либо оценку? Ааа, вы специалист! В области
По какому критерию вы лично даёте какую-либо оценку? Ааа, вы специалист! В области
нет, я верю информационному агентству "Узун кулак"
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11636
Во второй половине апреля в Костанайской области начнется...
Отправлено: 16.04.21 - 09:06
Цитата:
//2 марта 2021
В Австрии 41 человек умер после прививки от коронавируса COVID-19 американо-германским препаратом BNT162b2 от компаний Pfizer и BioNtech.///
//27 вевраля 2021
В Швейцарии зарегистрировано 16 смертельных исходов после прививки от коронавируса.Там разрешены только вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna.///
///январь 2021
23 жителя Норвегии, получивших вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech,скончались///
///январь 2021
В Германии умерли 10 привившихся вакциной Pfizer///
[Исправлено: alex_60, 16.04.2021 - 09:09]
юля елиссева:
качественной вакциной типа Пфайзера.
качественной вакциной типа Пфайзера.
//2 марта 2021
В Австрии 41 человек умер после прививки от коронавируса COVID-19 американо-германским препаратом BNT162b2 от компаний Pfizer и BioNtech.///
//27 вевраля 2021
В Швейцарии зарегистрировано 16 смертельных исходов после прививки от коронавируса.Там разрешены только вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna.///
///январь 2021
23 жителя Норвегии, получивших вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech,скончались///
///январь 2021
В Германии умерли 10 привившихся вакциной Pfizer///
[Исправлено: alex_60, 16.04.2021 - 09:09]
Во второй половине апреля в Костанайской области начнется...
Отправлено: 16.04.21 - 09:57
Цитата:
Ничему не верю, кроме науки. Поэтому пошел и привился.
В наш век цифровой дикости не стоит распространять свою такую вот "убежденность в неверии" в науку. Легковерные прочтут и откажутся от прививки. А заболев, хорошо если выйдут просто с осложнениями. Инвалидами выходят через одного.А вы дурью маетесь.
юля елиссева:
Ничему не верю, кроме науки. Поэтому пошел и привился.
В наш век цифровой дикости не стоит распространять свою такую вот "убежденность в неверии" в науку. Легковерные прочтут и откажутся от прививки. А заболев, хорошо если выйдут просто с осложнениями. Инвалидами выходят через одного.А вы дурью маетесь.
Во второй половине апреля в Костанайской области начнется...
Отправлено: 16.04.21 - 11:09
Цитата:
я разве против науки?
я как раз за то, чтобы всех вакцинировали препаратами произведенными в странах, где наука последние 30 лет не была в загоне, в странах, где количество тех же нобелевских лауреатов в десятки раз больше, чем в той же России. Про Казахстан и казахстанскую науку вообще молчу.
[Исправлено: юля елиссева, 16.04.2021 - 11:10]
Горожанин_kst:
убежденность в неверии" в науку.
убежденность в неверии" в науку.
я разве против науки?
я как раз за то, чтобы всех вакцинировали препаратами произведенными в странах, где наука последние 30 лет не была в загоне, в странах, где количество тех же нобелевских лауреатов в десятки раз больше, чем в той же России. Про Казахстан и казахстанскую науку вообще молчу.
[Исправлено: юля елиссева, 16.04.2021 - 11:10]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 19.11.09
- Сообщений:
- 945
Во второй половине апреля в Костанайской области начнется...
Отправлено: 16.04.21 - 12:08
Цитата:
Ну да. Обама например - видный учёный-эпидемиолог, лауреат же Нобелевской премии. Такими мерять предлагаете?
По такой логике - куда отнести тогда АстраЗенеку или Джонсон, ведь они разработаны в странах, где "наука не в загоне", а столько побочных эффектов, что дошло до отказов и приостановки использования.
Если по сути - в РФ одна из лучших в мире школ в области изучения вирусов и разработки вакцин, и это факт. Наследие союза полностью там не разбазарили, а пошли дальше. Что, кстати, было удивлением для многих западных учёных, хотя после анализа и изучения материалов по тому же Спутнику (Гам-Ковид-Вак) они же начали писать в СМИ о советской/российской науке и её опыте в борьбе с эпидемиями и массовыми заболеваниями: корь, туберкулёз, полиомиелит, Эбола и т.д. Иносми в помощь, или публикации в оригинале. Надо же развивать кругозор, нельзя в таком важном вопросе "узункулаку" одному доверять.
А по Пфайзеру - формально все разговоры про "разрушение генома" вакцинами, про неизвестные/неизученные последствия для ДНК и т.д. - логично и научно относить именно к этой вакцине, в которой используется модифицированная РНК. Это новая и довольно слабо изученная на данный момент технология - мало научных публикаций. Если не ошибаюсь - Модерна тоже использует мРНК. А вот вакцины Спутник, АстраЗенека, Джонсон, Синовак и др. - делаются на основе изученных и проверенных технологий (аденовирусы или пептиды), которые доказали свою эффективность и безопасность. Подчеркну - речь именно о работе вакцины, т.е. способе действия. Возникающие доказанные побочные явления у Джонсона и АстраЗенеки относятся скорее к составу, качеству очистки субстанции и т.д. Опять же - первоисточники в сети есть, например отчёт американской FDA по вакцине от Джонсон и Джонсон. Нужно изучать, если конечно есть желание. Ну а если такого желания нет и достаточно "узункулака" - ждите конечно свою "качественную вакцину", ваше право. Здоровья.
юля елиссева: в странах, где наука
Ну да. Обама например - видный учёный-эпидемиолог, лауреат же Нобелевской премии. Такими мерять предлагаете?
По такой логике - куда отнести тогда АстраЗенеку или Джонсон, ведь они разработаны в странах, где "наука не в загоне", а столько побочных эффектов, что дошло до отказов и приостановки использования.
Если по сути - в РФ одна из лучших в мире школ в области изучения вирусов и разработки вакцин, и это факт. Наследие союза полностью там не разбазарили, а пошли дальше. Что, кстати, было удивлением для многих западных учёных, хотя после анализа и изучения материалов по тому же Спутнику (Гам-Ковид-Вак) они же начали писать в СМИ о советской/российской науке и её опыте в борьбе с эпидемиями и массовыми заболеваниями: корь, туберкулёз, полиомиелит, Эбола и т.д. Иносми в помощь, или публикации в оригинале. Надо же развивать кругозор, нельзя в таком важном вопросе "узункулаку" одному доверять.
А по Пфайзеру - формально все разговоры про "разрушение генома" вакцинами, про неизвестные/неизученные последствия для ДНК и т.д. - логично и научно относить именно к этой вакцине, в которой используется модифицированная РНК. Это новая и довольно слабо изученная на данный момент технология - мало научных публикаций. Если не ошибаюсь - Модерна тоже использует мРНК. А вот вакцины Спутник, АстраЗенека, Джонсон, Синовак и др. - делаются на основе изученных и проверенных технологий (аденовирусы или пептиды), которые доказали свою эффективность и безопасность. Подчеркну - речь именно о работе вакцины, т.е. способе действия. Возникающие доказанные побочные явления у Джонсона и АстраЗенеки относятся скорее к составу, качеству очистки субстанции и т.д. Опять же - первоисточники в сети есть, например отчёт американской FDA по вакцине от Джонсон и Джонсон. Нужно изучать, если конечно есть желание. Ну а если такого желания нет и достаточно "узункулака" - ждите конечно свою "качественную вакцину", ваше право. Здоровья.
Во второй половине апреля в Костанайской области начнется...
Отправлено: 17.04.21 - 12:04
Цитата:
зачем мне эта вся копипаста из неизвестных, не заслуживающих доверия источников? Вот, смотри - наглядные результаты реальных клинических испытаний разных вакцин.
alex_60:
//2 марта 2021 В Австрии 41 человек умер после прививки
//2 марта 2021 В Австрии 41 человек умер после прививки
зачем мне эта вся копипаста из неизвестных, не заслуживающих доверия источников? Вот, смотри - наглядные результаты реальных клинических испытаний разных вакцин.
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