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≡ "Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги и тротуары в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41362
"Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги и тротуары в Костанае?
Отправлено: 15.04.21 - 17:43
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До конца апреля полицейские совместно со специалистами отдела ЖКХ должны изучить состояние дорог и тротуаров. При этом пробы качества асфальта не берут, а соответствие искусственных неровностей нормативам не проверяется.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
265
Re: "Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги...
Отправлено: 15.04.21 - 17:43
#1
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Вообще в идеале надо бы открыть сайт где проводилась бы регистрация всех заявок
от жителей и водителей о недостатках состояния дорог и тротуаров в областном центре. Со сроками выполнения,с приложением фото до и после ремонта.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1154
Re: "Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги...
Отправлено: 15.04.21 - 19:00
#2
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А Бородина? Проходит у них по нормативам чтоли? А Рабочая от Бородина до Складской, по которой очень большой трафик? Список будет бесконечный.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
112
Re: "Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги...
Отправлено: 15.04.21 - 21:23
#3
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пока не начнут сажать тех кто принимает некачественный ремонт, с конфискацией у всех родственников, ничего не изменится
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
913
Re: "Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги...
Отправлено: 15.04.21 - 21:32
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вообще в идеале надо бы открыть сайт

Зачем? Сейчас все нарушения зафиксируют и тут-же все монументально исправят.
Цитата:
Мы следим за соблюдением норм законодательства, 

Вы, милочка, не в Рязани!
Здесь вас не обманут.
Или вы Акимату не доверяете!?
:-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7655
"Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги и тротуары в Костанае?
Отправлено: 15.04.21 - 21:41
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вообще в идеале надо бы открыть сайт где проводилась бы регистрация всех заявок от жителей и водителей о недостатках состояния дорог и тротуаров в областном центре. Со сроками выполнения,с приложением фото до и после ремонта

В Москве такое приложение вроде БЫ есть
Местная мэрия профиносировала данную инициативу
Вот он гражданский контроль в действии
Надо и нашему акимату такое замутить и отдать руководство приложением в руки НГ и группе журналистов города
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6805
Re: "Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги...
Отправлено: 15.04.21 - 22:24
#6
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Вот интересно, там в одной статье было, люди договор выполнили, установили солярные панели, только за то, что государство субсидии выделило, посадили двоих. Так и не понял в итоге, за что их посадили.
А тут вредительство налицо и никого не сажают. Ладно бы дорожного покрытия хватало бы лет на 5-ть, а лучше 10-ть и более. Но нет же. И виноватых нет. И посадить прям некого. Распил легальный.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
913
"Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги и тротуары в Костанае?
Отправлено: 15.04.21 - 23:23
#7
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Цитата:
abaika95:
отдать руководство приложением в руки НГ и группе журналистов города

Цитата:
abaika95: Эй редакция

Уже!
Не изволите ли ещё чего повелеть!?
:lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7870
Re: "Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги...
Отправлено: 16.04.21 - 01:11
#8
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Цитата:
elektron:
А тут вредительство налицо и никого не сажают.

У них один ответ ,подрядчик все недоделки исправит за свой счёт,может быть и исправит ,но это же опять перекрытые и перекопанные дороги ,а кто мне возместит моральный ущерб,за то что я из в год в год не могу нормально передвигаться по улицам?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4592
Re: "Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги...
Отправлено: 16.04.21 - 02:19
#9
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Несколько лет назад улицу Топоркова в Рудном закрывали на всё лето, грузовой транспорт объезжал ремонтируемый участок тем самым доставляли неудобства и жителям того района и водителям. В этом году на этом участке опять требуется ремонт. Что самое обидное, вывозили грунт и выкладывалась на глубину больше метра щебень, всё утрамбовывается и толстый слой асфальта. В этом году ничего из всего не осталось
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4591
Re: "Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги...
Отправлено: 16.04.21 - 09:40
#10
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Цитата:
При этом пробы качества асфальта не берут, а соответствие искусственных неровностей нормативам не проверяется.

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очередная "филькина грамота намечается... Для народУ создается видимость решения проблем .... Уже изначально "убегают" от многолистового отчета - а точнее от признания практически 90% брака в строительстве дорог.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
265
Re: "Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги...
Отправлено: 16.04.21 - 12:02
#11
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Цитата:
При этом пробы качества асфальта не берут,

Источник:


Но у вас должны бы акты заключение лаборатории плюс заключение независимой лаборатории с которой акимат заключил договор в 2020 году
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1269
"Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги и тротуары в Костанае?
Отправлено: 17.04.21 - 09:23
#12
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Цитата:
NG.kz:
До конца апреля полицейские совместно со специалистами отдела ЖКХ должны изучить состояние дорог и тротуаров.

Да пусть они в окно посмотрят, над городом висит пыльная пелена, какая там оценка дорог и тротуаров, если сначала надо хотя бы грязь убрать с улиц. Сейчас ещё, как обычно, побелят всё вокруг, покрасят, отрапортуют, а на следующий день уже и видно ничего не будет под толстым слоем пыли.

Уже довели людей то того, что черт с ними, с этими неровностями, хоть бы почище было и дышать полегче стало. В Красноярске, возле алюминиевого завода легче дышится и слой пыли на окнах поменьше, чем в экологически чистом Костанае.
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