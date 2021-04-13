Прогноз на 5 дней
переменная облачность+5°C
  • 768 мм рт.ст.
  • 75% влажность
  • В-СВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41362
Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 14:32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все прошлогодние лето и осень, с разной интенсивностью, кипела работа по долгожданному капитальному ремонту улицы Чкалова от проспекта Абая до улицы Карбышева, доставляя много терпимых неудобств жителям окрестных домов. По их наблюдениям, эти работы были схожи с сюжетом известной басни Крылова «Стрекоза и муравей».
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7655
Re: Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 16.04.21 - 14:40
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Ну вы же помните, по закону Архимеда: никто проверять не будет

Это так-то уже больше твой закон
Титов и Титов! Никто же проверять не будет правда же?)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21627
Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 16.04.21 - 14:45
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Титов и Титов!

Это Титов и Титов,
асфальт - Разрушают?...
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7357
Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 16.04.21 - 21:45
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новости дорожного хозяйства.
Сегодня на отремонтированной улице Чкалова вновь появилась бригада рабочих, чтобы отремонтировать отремонтированную улицу.
Начался новый уровень игры "Дорожный тетрис"


Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11636
Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 16.04.21 - 21:55
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Начался новый уровень игры "Дорожный тетрис"


начали работы. зачем сразу плохие мысли.
заранее осуждать.
как будто они мины закладывают.
потом увидим.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1269
Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 17.04.21 - 09:12
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Начался новый уровень игры "Дорожный тетрис"

Хорошее название. В тетрисе тоже такой принцип. Когда слой полностью укладывается, он тут же пропадает, а очки начисляются. Вчера проходил по Абая через лог, там слой плитки уже давно скрыла земля. Скоро можно сверху новую плитку укладывать, нижнюю никто откапывать не собирается.

Мне интересно, куда смотрят наши экологи? На улицах невозможно ходить. Пыль стоит столбом. Где анонсированная акиматом техника в достаточном количестве, где дворники, которые раньше убирали свои участки улиц? Апокалипсис какой-то, как будто вместе с рекордным количеством снега выпало рекордное количество грязи и пыли.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 71, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 71
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS