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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 141 из 141«1...139140141
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6804
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.04.21 - 20:39
#2101
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Ну вот опять, только через "лису" работает. :-x
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10187
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.04.21 - 20:49
#2102
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Цитата:
alex_60:
что то видно обидели абайка95. он даже на корм уже не вылазит.

Недавно его танками под Челябинском напугали - мож и правда под одеялом сидит? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 16.04.2021 - 20:50]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11636
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.04.21 - 21:17
#2103
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Цитата:
elektron:
Интересно, в Костанае тоже так?


брехня.
очередь сейчас вроде только при входе в переднюю дверь автобуса, как сми пмшут
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21627
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.04.21 - 21:34
#2104
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Цитата:
maxsaf:
Недавно его танками под Челябинском напугали

Ну да, Челябинск же - рядом... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10187
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.04.21 - 21:58
#2105
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Цитата:
drakon:
Ну да, Челябинск же - рядом...

РоссиЯ одна противостоять штатам не сможет. Как думаете, Советский союз сможет? :lol: :lol: :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6804
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.04.21 - 22:23
#2106
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Пока в Костанае проблемы с дорогами, в США Филадельфия.
В прочем смотрите сами. ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7655
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.04.21 - 22:42
#2107
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Цитата:
alex_60:
что то видно обидели абайка95. он даже на корм уже не вылазит.

Ну я же не ты чтобы на кости прыгать
Кстати как корм нынче вкусный?)
Лови и сразу голос ..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7655
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.04.21 - 22:45
#2108
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Цитата:
maxsaf:
Недавно его танками под Челябинском напугали - мож и правда под одеялом сидит?

Эти танки могут напугать только колхозников челябинской области и то из за цены
Такие дорогущие трактора катают туда сюда от которых толку в современной войне ноль
Грозный 1995 показал им цену
Горели как бенгальские огни в новогоднюю ночь
Цитата:
maxsaf:
РоссиЯ одна противостоять штатам не сможет. Как думаете, Советский союз сможет?

Глупый вопрос когда в истории уже был ответ
Союз не то что противостоять не смог а ещё к тому же и развалился на части
Россию ждёт тоже самое но ещё не скоро
Все империи рано или поздно разваливаются)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10187
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.04.21 - 23:12
#2109
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Цитата:
alex_60:
он даже на корм уже не вылазит.

Вылазит, просто корм нужен нормальный :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21627
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.04.21 - 23:26
#2110
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Цитата:
abaika95:
Глупый вопрос когда в истории уже был ответ

В истории уже есть - ответ.
Россия, СССР, ещё не проиграла -
ни одной войны. За всё своё
существрвание... 8-) :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10187
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.04.21 - 00:07
#2111
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Цитата:
abaika95:
Глупый вопрос

Это был не вопрос, а кое-что другое) разве это не очевидно? ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7655
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.04.21 - 00:09
#2112
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Цитата:
maxsaf:
Вылазит, просто корм нужен нормальный

До алексовского всеровно Не дотягивает
У него то отборный
Наверно тебе такой же начну давать)
Цитата:
drakon:
В истории уже есть - ответ. Россия, СССР, ещё не проиграла - ни одной войны. За всё своё существрвание...

Ой как я люблю такие глупости)
Россия при царе за 20 век проиграла японцам,потом первую мировую,потом советская Россия продула полякам
Совестко-финская тоже сильно на победу не тянет
Куча трупов в снегу оставили ради чего?
Потом СССР продул в афгане
Холодную войну тоже продул
Независимая россия сразу продула в Чечне что теперь ей дань платит
Это только за 20 век)
А до этого ой сколько проигрышей было)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7655
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.04.21 - 00:10
#2113
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Цитата:
maxsaf:
Это был не вопрос, а кое-что другое) разве это не очевидно? ))

Цитата:
maxsaf:
РоссиЯ одна противостоять штатам не сможет. Как думаете, Советский союз сможет?

Ну да совсем не вопрос)
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