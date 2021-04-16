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≡ 12 лет за 5 ударов ножом - По делу о нападении на автобусной остановке прошли прения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41362
12 лет за 5 ударов ножом - По делу о нападении на автобусной остановке прошли прения
Отправлено: 16.04.21 - 21:59
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До нападения, согласно фабуле дела, между Крайчинским и Давыдовой возник словесный конфликт во дворе дома последней. В последнем слове подсудимый добавил, что людей оскорблять нельзя, тем более нецензурными словами.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11636
Re: 12 лет за 5 ударов ножом - По делу о нападении на автобусной...
Отправлено: 16.04.21 - 21:59
#1
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да круто. 5 ударов ножом.
на выходные будет висеть в нг.
первой в ленте.
ме.
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