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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6804
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.04.21 - 20:39
Ну вот опять, только через "лису" работает.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.04.21 - 20:49
Цитата:
Недавно его танками под Челябинском напугали - мож и правда под одеялом сидит?
[Исправлено: maxsaf, 16.04.2021 - 20:50]
alex_60:
что то видно обидели абайка95. он даже на корм уже не вылазит.
что то видно обидели абайка95. он даже на корм уже не вылазит.
Недавно его танками под Челябинском напугали - мож и правда под одеялом сидит?
[Исправлено: maxsaf, 16.04.2021 - 20:50]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11636
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.04.21 - 21:17
Цитата:
брехня.
очередь сейчас вроде только при входе в переднюю дверь автобуса, как сми пмшут
elektron:
Интересно, в Костанае тоже так?
Интересно, в Костанае тоже так?
брехня.
очередь сейчас вроде только при входе в переднюю дверь автобуса, как сми пмшут
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.04.21 - 21:34
Цитата:
Ну да, Челябинск же - рядом...
maxsaf:
Недавно его танками под Челябинском напугали
Недавно его танками под Челябинском напугали
Ну да, Челябинск же - рядом...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.04.21 - 21:58
Цитата:
РоссиЯ одна противостоять штатам не сможет. Как думаете, Советский союз сможет?
drakon:
Ну да, Челябинск же - рядом...
Ну да, Челябинск же - рядом...
РоссиЯ одна противостоять штатам не сможет. Как думаете, Советский союз сможет?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6804
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.04.21 - 22:23
Пока в Костанае проблемы с дорогами, в США Филадельфия.
В прочем смотрите сами.
В прочем смотрите сами.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.04.21 - 22:42
Цитата:
Ну я же не ты чтобы на кости прыгать
Кстати как корм нынче вкусный?)
Лови и сразу голос ..
alex_60:
что то видно обидели абайка95. он даже на корм уже не вылазит.
что то видно обидели абайка95. он даже на корм уже не вылазит.
Ну я же не ты чтобы на кости прыгать
Кстати как корм нынче вкусный?)
Лови и сразу голос ..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.04.21 - 22:45
Цитата:
Эти танки могут напугать только колхозников челябинской области и то из за цены
Такие дорогущие трактора катают туда сюда от которых толку в современной войне ноль
Грозный 1995 показал им цену
Горели как бенгальские огни в новогоднюю ночь
Цитата:
Глупый вопрос когда в истории уже был ответ
Союз не то что противостоять не смог а ещё к тому же и развалился на части
Россию ждёт тоже самое но ещё не скоро
Все империи рано или поздно разваливаются)
maxsaf:
Недавно его танками под Челябинском напугали - мож и правда под одеялом сидит?
Недавно его танками под Челябинском напугали - мож и правда под одеялом сидит?
Эти танки могут напугать только колхозников челябинской области и то из за цены
Такие дорогущие трактора катают туда сюда от которых толку в современной войне ноль
Грозный 1995 показал им цену
Горели как бенгальские огни в новогоднюю ночь
Цитата:
maxsaf:
РоссиЯ одна противостоять штатам не сможет. Как думаете, Советский союз сможет?
РоссиЯ одна противостоять штатам не сможет. Как думаете, Советский союз сможет?
Глупый вопрос когда в истории уже был ответ
Союз не то что противостоять не смог а ещё к тому же и развалился на части
Россию ждёт тоже самое но ещё не скоро
Все империи рано или поздно разваливаются)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.04.21 - 23:12
Цитата:
Вылазит, просто корм нужен нормальный
alex_60:
он даже на корм уже не вылазит.
он даже на корм уже не вылазит.
Вылазит, просто корм нужен нормальный
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.04.21 - 23:26
Цитата:
В истории уже есть - ответ.
Россия, СССР, ещё не проиграла -
ни одной войны. За всё своё
существрвание...
abaika95:
Глупый вопрос когда в истории уже был ответ
Глупый вопрос когда в истории уже был ответ
В истории уже есть - ответ.
Россия, СССР, ещё не проиграла -
ни одной войны. За всё своё
существрвание...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.04.21 - 00:07
Цитата:
Это был не вопрос, а кое-что другое) разве это не очевидно? ))
abaika95:
Глупый вопрос
Глупый вопрос
Это был не вопрос, а кое-что другое) разве это не очевидно? ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.04.21 - 00:09
Цитата:
До алексовского всеровно Не дотягивает
У него то отборный
Наверно тебе такой же начну давать)
Цитата:
Ой как я люблю такие глупости)
Россия при царе за 20 век проиграла японцам,потом первую мировую,потом советская Россия продула полякам
Совестко-финская тоже сильно на победу не тянет
Куча трупов в снегу оставили ради чего?
Потом СССР продул в афгане
Холодную войну тоже продул
Независимая россия сразу продула в Чечне что теперь ей дань платит
Это только за 20 век)
А до этого ой сколько проигрышей было)
maxsaf:
Вылазит, просто корм нужен нормальный
Вылазит, просто корм нужен нормальный
До алексовского всеровно Не дотягивает
У него то отборный
Наверно тебе такой же начну давать)
Цитата:
drakon:
В истории уже есть - ответ. Россия, СССР, ещё не проиграла - ни одной войны. За всё своё существрвание...
В истории уже есть - ответ. Россия, СССР, ещё не проиграла - ни одной войны. За всё своё существрвание...
Ой как я люблю такие глупости)
Россия при царе за 20 век проиграла японцам,потом первую мировую,потом советская Россия продула полякам
Совестко-финская тоже сильно на победу не тянет
Куча трупов в снегу оставили ради чего?
Потом СССР продул в афгане
Холодную войну тоже продул
Независимая россия сразу продула в Чечне что теперь ей дань платит
Это только за 20 век)
А до этого ой сколько проигрышей было)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.04.21 - 00:10
Цитата:
Цитата:
Ну да совсем не вопрос)
maxsaf:
Это был не вопрос, а кое-что другое) разве это не очевидно? ))
Это был не вопрос, а кое-что другое) разве это не очевидно? ))
Цитата:
maxsaf:
РоссиЯ одна противостоять штатам не сможет. Как думаете, Советский союз сможет?
РоссиЯ одна противостоять штатам не сможет. Как думаете, Советский союз сможет?
Ну да совсем не вопрос)
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