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≡ Сколько зарабатывают и как вакцинируются педагоги, сообщила ректор КРУ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41361
Сколько зарабатывают и как вакцинируются педагоги, сообщила ректор КРУ
Отправлено: 16.04.21 - 21:07
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С нового учебного года в самом большом вузе региона должна вырасти заработная плата преподавателей. Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в РСК сообщила ректор КРУ им. Байтурсынова Алма ДОЩАНОВА.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11633
Re: Сколько зарабатывают и как вакцинируются педагоги, сообщила...
Отправлено: 16.04.21 - 21:07
#1
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откуда деньги, Зин?
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