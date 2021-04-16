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≡ "Пришлось противостоять армии болельщиков" - Костанайский борец стал призером международного турнира в Болгарии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41361
"Пришлось противостоять армии болельщиков" - Костанайский борец стал призером международного турнира в Болгарии
Отправлено: 16.04.21 - 20:28
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Международный турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе "Дан Колов и Никола Петров-2021" прошел в Пловдиве. Это последняя проверка сил перед чемпионатом Европы, который стартует 19 апреля в Варшаве (Польша).
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§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
63
Re: "Пришлось противостоять армии болельщиков" -...
Отправлено: 16.04.21 - 20:28
#1
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Поздравляем!!! Молодец, так держать!!! Желаю много сил, терпения и конечно громких побед!!!
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