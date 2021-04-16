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≡ БК "Тобол" одержал победу над соседом по турнирной таблице
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41361
БК "Тобол" одержал победу над соседом по турнирной таблице
Отправлено: 16.04.21 - 18:59
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Домашние встречи костанайской баскетбольной команды и актауского "Каспия" прошли 14 и 15 апреля. Для команд игра не несла турнирного значения, они уже находятся на итоговых местах в турнирной таблице. Предпочтения были на стороне хозяев.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
608
Re: БК "Тобол" одержал победу над соседом по турнирной...
Отправлено: 16.04.21 - 18:59
#1
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Интересно, где обучают писать вот такие тексты?
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