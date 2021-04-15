Други,смотрю в посл время появилось много финансовых пирамид,ой,инвестиций у нас в городишке. Кто сталкивался? Действительно в Финико получают через 4 месяца 75%? Смотрю по инсте через одного наши стали миллионерами. Есть знакомые,которые получили такой доход?
Сабыр: Действительно в Финико получают через 4 месяца 75%
Самый успешный инвестор в мире - Уоррен Баффет имеет прибыль 18-20% в год. Откуда вы собираетесь получать 75% за 4 месяца? За счёт кого или чего? Такой маржи просто не бывает. Цитата:
Сабыр: Смотрю по инсте через одного наши стали миллионерами.
Если они первые - они получат. Но получат за счёт тех кто не получит потом. Не ведитесь на моментальные лёгкие деньги! Их не бывает! Нужно или много работать, или много вкладывать и при этом рисковать. Вот в видео объясняется:
И вас совершенно не волнует что люди после вас останутся ни с чем? Как можно вообще в глаза смотреть человеку, которого ты "привёл"? Для меня это звучит так:: "Слушай, тут тема такая - я денег дал, теперь ты мне дай, а то я с голой ж... останусь, ну а ты потом себе других лохов найдёшь, которые тебе денег дадут.". При этом никаких хотя бы предупреждений что есть риск не даётся.
Сабыр: Человек же понимает что это пирамида и это риск
В том-то и дело что нет. Туда обычно идут ради быстрых гарантированных денег. Приведи - и всё. Если каждому потенциальному участнику пояснять что это риск - 80% не станут рисковать. Обычно там говорят - всё зависит от тебя - как поработаешь - так и полопаешь.
Сабыр: Действительно в Финико получают через 4 месяца 75%? Смотрю по инсте через одного наши стали миллионерами. Есть знакомые,которые получили такой доход?
Цитата:
Victor Yang: Откуда вы собираетесь получать 75% за 4 месяца? За счёт кого или чего? Такой маржи просто не бывает.
Есть знакомые, которые вложили деньги, получили с Финико свои дивиденды в 75% от суммы вложенных денег, и пока всё на этом, Финико просит еще вложить знакомых чтобы еще увеличить прибыль, но вложенные деньги забрать не получается, а дивидендов выдали только в 75% от вложенного. Меня тоже зазывали, я им сказал сразу что это пирамида, даже ссылку про "Финико" привёл, но они отмахнулись, сказали что успеют поиметь прибыль пока пирамида не рухнет. Я сказал что не рискую в такую рулетку, при том в Прокуратуре (по ссылке выше) четко указано про Финико: Цитата:
Между тем лицензия на осуществление деятельности форекс-дилера компании «Финико» не выдавалась, в государственных реестрах и в налоговых органах она не зарегистрирована.
Так что знакомые пока что в прогаре, может и выгорит чистая прибыль в 1 руб.
Сабыр: Действительно в Финико получают через 4 месяца 75%? Смотрю по инсте через одного наши стали миллионерами.
А чего ты!? Им, не веришь, чтоли? Да, ладно! Да честные люди, им какой смысл врать? Если говорят что выгодно, так неси им деньги быстрее, пока их не повязали! Смотри не откладывай! А если есть сомнения, так ты у них спроси, когда деньги им будешь отдавать. Глядя им в глаза, так прям, чотко, им, конкретно, спрашиваешь- за базар отвечаешь! И все! Делов-то! Цитата:
abaika95: По хамски потомучто тебе не передал?) Ладно
По хамски, потомушта нахамил. Но это же у тебя: Цитата:
abaika95:Ну с моей стороны это было обычное недоразумение
Как у младенца, в пеленках, а у тебя -в мыслях. Цитата:
abaika95: Эй редакция отд
Эй, извощщик!!!
Цитата:
abaika95: Соглашением нельзя брать
Чой то ты про него вдруг вспомнил!? Когда, минимум, 2 ника регинил, его нарушая, не вспоминал. Когда в каждой второй букве своих комментариев его нарушаешь, не помнишь. А тут, вдруг! Вспомнил, решил из себя порядочную попытаться изобразить? Ждущую трамвая!? Так ведь, в Костанае, трамваев нет...
maxsaf: Думаете, потенциальный участник знает что такое процент?
Да вот бывают люди. У меня коллега была (на пенсии уже пару лет как) - с высшим техническим образованием и работой именно по нему. Постоянно то в сетевых компаниях (ну это ладно - там товар и процент за него - это нормально), то пирамиды какие-то. Последний раз, помню, была какая-то "Авто псл" или вроде того. Каких-то два этапа - после первого у нее успешно на счет "зачислилось" много денег, но чтобы все их получить, нужно будет во второй этап пройти - тогда будут и деньги, и ещё Фольксваген Гольф по дешёвке. Потом она уже ничего про это не рассказывала)). А вложила она туда 1000 евро. Меня агитировала - вот, это касса взаимопомощи типа - каждый берет деньги и все довольны. Я спрашиваю - а когда люди закончатся все - их же ограниченное количество? Ответ меня убил - а потом старые по второму разу начнут закидывать. По идее, экономика государства - та же пирамида, но там законодательно все друг друга поддерживают - налоги платят хотя бы и что-то производят, ну и не обещают бешеных процентов. Ещё в конце 2012-го года она всех спрашивала как те готовятся к концу света. А вы говорите - не знают что такое проценты...
Victor Yang: спрашиваю - а когда люди закончатся все - их же ограниченное количество? Ответ меня убил - а потом старые по второму разу начнут закидывать
Для того чтобы вам дойти/доехать, например, до работы. Вам надо, сначала, пройти половину пути, потом половину оставшегося, потом половину остатка....и т.д. Но ведь, тогда вы никогда не дойдете до работы. Потому что всегда останется половину половины, которую нужно будет пройти.
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