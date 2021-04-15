Отправлено: - 15:56

Сабыр:

Действительно в Финико получают через 4 месяца 75%? Смотрю по инсте через одного наши стали миллионерами. Есть знакомые,которые получили такой доход?

Victor Yang: Откуда вы собираетесь получать 75% за 4 месяца? За счёт кого или чего? Такой маржи просто не бывает.

Между тем лицензия на осуществление деятельности форекс-дилера компании «Финико» не выдавалась, в государственных реестрах и в налоговых органах она не зарегистрирована.

[Исправлено: Нурбанчик, 15.04.2021 - 16:01]

Цитата:Цитата:Есть знакомые, которые вложили деньги, получили с Финико свои дивиденды в 75% от суммы вложенных денег, и пока всё на этом, Финико просит еще вложить знакомых чтобы еще увеличить прибыль, но вложенные деньги забрать не получается, а дивидендов выдали только в 75% от вложенного.Меня тоже зазывали, я им сказал сразу что это пирамида, даже ссылку пропривёл, но они отмахнулись, сказали что успеют поиметь прибыль пока пирамида не рухнет. Я сказал что не рискую в такую рулетку, при том в Прокуратуре (по ссылке выше) четко указано про Финико:Цитата:Так что знакомые пока что в прогаре, может и выгорит чистая прибыль в 1 руб.