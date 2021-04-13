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≡ Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41358
Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 13.04.21 - 14:32
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Все прошлогодние лето и осень, с разной интенсивностью, кипела работа по долгожданному капитальному ремонту улицы Чкалова от проспекта Абая до улицы Карбышева, доставляя много терпимых неудобств жителям окрестных домов. По их наблюдениям, эти работы были схожи с сюжетом известной басни Крылова «Стрекоза и муравей».
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7651
Re: Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 16.04.21 - 14:40
#15
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Цитата:
yudjin:
Ну вы же помните, по закону Архимеда: никто проверять не будет

Это так-то уже больше твой закон
Титов и Титов! Никто же проверять не будет правда же?)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21622
Озимого ремонта плоды - по весне видны! Народная мудрость
Отправлено: 16.04.21 - 14:45
#16
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Цитата:
abaika95:
Титов и Титов!

Это Титов и Титов,
асфальт - Разрушают?...
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