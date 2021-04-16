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≡ К окончанию отопительно-грабительного сезона
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41358
К окончанию отопительно-грабительного сезона
Отправлено: 16.04.21 - 14:12
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Тема отопления жилых многоэтажек одна из самых бородатых. Этим никого не удивить. Однако имеются недостатки в работе коммунальщиков, которые касаются не отдельных потребителей, а всех жителей населённого пункта. Проблема начинается с первых дней подключения тепла и проявляется в последние дни сезона. В эти периоды жителей «зажаривают» высокой температурой.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
180
Re: К окончанию отопительно-грабительного сезона
Отправлено: 16.04.21 - 14:12
#1
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Цитата:
Конечно, было бы интересно знать, какая разница между нормативами потерь тепла в магистралях и фактическими.

А никакой не будет. Даже если заставят эти потери перекладывать на КТЭК. В следующем же квартале или году будет просто поднят тариф с формулировкой "предприятие в убытке, нет денег на замену труб". Так, что ставь не ставь приборы учета по итогу ничего не поменяется, пока не будет альтернативы. А единственной альтернативой идет переход на модульные котельные. Но чтобы это воплотилось в жизнь жители 1 района (4-5 домов) должны сплотится и начать двигаться, чтобы под эгидой общей ТОО построить и подключить собственную котельную
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