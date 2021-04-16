Отправлено: - 14:12

Конечно, было бы интересно знать, какая разница между нормативами потерь тепла в магистралях и фактическими.

Цитата:А никакой не будет. Даже если заставят эти потери перекладывать на КТЭК. В следующем же квартале или году будет просто поднят тариф с формулировкой "предприятие в убытке, нет денег на замену труб". Так, что ставь не ставь приборы учета по итогу ничего не поменяется, пока не будет альтернативы. А единственной альтернативой идет переход на модульные котельные. Но чтобы это воплотилось в жизнь жители 1 района (4-5 домов) должны сплотится и начать двигаться, чтобы под эгидой общей ТОО построить и подключить собственную котельную