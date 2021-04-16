Re: Во что превратилась прошлогодняя брусчатка на ул. Чкалова?

Отправлено: - 13:11

Одного не понимаю, почему нельзя всё вовремя делать. В прошлом году ремонт начали на улицах Аль-фараби в районе "Радуги" и по Мауленова от Дощанова до Л.Беды. Начали всё разворотили ... и почти всё лето не работали, потом дело к холодам на улицах срочно появились рабочие, техника и как следствие ужасное качество работы. Но по Аль-фараби ещё куда ни шло, периодически появлялись пара рабочих и какой-нибудь трактор катался, использовали хорошие материалы, старались одним словом, но тоже закончили в притык к снегу. И рабочие всё резко пропадали где-то на месяц летом, а ещё подумала "наверно вирус всех скосил одновременно". А вот Мауленова - всё лето - развороченная дорога, тишина и мертвые с косами...