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≡ Главу "КазАвтоЖола" освободили от должности после критики Токаева
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41356
Главу "КазАвтоЖола" освободили от должности после критики Токаева
Отправлено: 16.04.21 - 12:19
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Улан Алипов освобожден от должности главы нацкомпании "КазАвтоЖол" из-за неудовлетворительной работы. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
102
Re: Главу "КазАвтоЖола" освободили от должности после...
Отправлено: 16.04.21 - 12:19
#1
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Освободили и все? На сухую так сказать. Этих номенклатурных деятелей так просто увольнять или смещать с места нельзя. Завалил работу- отвечай по полной.. Вплоть до тюрьмы. Тогда будет порядок. А тут он даже и не испугался. Отсидел, заработал мильоны наверняка и ушел на другое место.
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