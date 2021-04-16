Re: Главу "КазАвтоЖола" освободили от должности после...

Отправлено: - 12:19

Освободили и все? На сухую так сказать. Этих номенклатурных деятелей так просто увольнять или смещать с места нельзя. Завалил работу- отвечай по полной.. Вплоть до тюрьмы. Тогда будет порядок. А тут он даже и не испугался. Отсидел, заработал мильоны наверняка и ушел на другое место.