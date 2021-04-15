Отправлено: - 12:08

юля елиссева: в странах, где наука

Цитата:Ну да. Обама например - видный учёный-эпидемиолог, лауреат же Нобелевской премии.Такими мерять предлагаете?По такой логике - куда отнести тогда АстраЗенеку или Джонсон, ведь они разработаны в странах, где "наука не в загоне", а столько побочных эффектов, что дошло до отказов и приостановки использования.Если по сути - в РФ одна из лучших в мире школ в области изучения вирусов и разработки вакцин, и это факт. Наследие союза полностью там не разбазарили, а пошли дальше. Что, кстати, было удивлением для многих западных учёных, хотя после анализа и изучения материалов по тому же Спутнику (Гам-Ковид-Вак) они же начали писать в СМИ о советской/российской науке и её опыте в борьбе с эпидемиями и массовыми заболеваниями: корь, туберкулёз, полиомиелит, Эбола и т.д. Иносми в помощь, или публикации в оригинале. Надо же развивать кругозор, нельзя в таком важном вопросе "узункулаку" одному доверять.А по Пфайзеру - формально все разговоры про "разрушение генома" вакцинами, про неизвестные/неизученные последствия для ДНК и т.д. - логично и научно относить именно к этой вакцине, в которой используется модифицированная РНК. Это новая и довольно слабо изученная на данный момент технология - мало научных публикаций. Если не ошибаюсь - Модерна тоже использует мРНК. А вот вакцины Спутник, АстраЗенека, Джонсон, Синовак и др. - делаются на основе изученных и проверенных технологий (аденовирусы или пептиды), которые доказали свою эффективность и безопасность. Подчеркну - речь именно о работе вакцины, т.е. способе действия. Возникающие доказанные побочные явления у Джонсона и АстраЗенеки относятся скорее к составу, качеству очистки субстанции и т.д. Опять же - первоисточники в сети есть, например отчёт американской FDA по вакцине от Джонсон и Джонсон. Нужно изучать, если конечно есть желание. Ну а если такого желания нет и достаточно "узункулака" - ждите конечно свою "качественную вакцину", ваше право. Здоровья.