Отправлено: - 21:41

ПолиграфЪ Боярышников:

Вообще в идеале надо бы открыть сайт где проводилась бы регистрация всех заявок от жителей и водителей о недостатках состояния дорог и тротуаров в областном центре. Со сроками выполнения,с приложением фото до и после ремонта

Цитата:В Москве такое приложение вроде БЫ естьМестная мэрия профиносировала данную инициативуВот он гражданский контроль в действииНадо и нашему акимату такое замутить и отдать руководство приложением в руки НГ и группе журналистов города