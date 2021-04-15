"Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги и тротуары в Костанае?
Отправлено: 15.04.21 - 17:43
До конца апреля полицейские совместно со специалистами отдела ЖКХ должны изучить состояние дорог и тротуаров. При этом пробы качества асфальта не берут, а соответствие искусственных неровностей нормативам не проверяется. Читать новость
Вообще в идеале надо бы открыть сайт где проводилась бы регистрация всех заявок от жителей и водителей о недостатках состояния дорог и тротуаров в областном центре. Со сроками выполнения,с приложением фото до и после ремонта.
ПолиграфЪ Боярышников: Вообще в идеале надо бы открыть сайт где проводилась бы регистрация всех заявок от жителей и водителей о недостатках состояния дорог и тротуаров в областном центре. Со сроками выполнения,с приложением фото до и после ремонта
В Москве такое приложение вроде БЫ есть Местная мэрия профиносировала данную инициативу Вот он гражданский контроль в действии Надо и нашему акимату такое замутить и отдать руководство приложением в руки НГ и группе журналистов города
Вот интересно, там в одной статье было, люди договор выполнили, установили солярные панели, только за то, что государство субсидии выделило, посадили двоих. Так и не понял в итоге, за что их посадили. А тут вредительство налицо и никого не сажают. Ладно бы дорожного покрытия хватало бы лет на 5-ть, а лучше 10-ть и более. Но нет же. И виноватых нет. И посадить прям некого. Распил легальный.
elektron: А тут вредительство налицо и никого не сажают.
У них один ответ ,подрядчик все недоделки исправит за свой счёт,может быть и исправит ,но это же опять перекрытые и перекопанные дороги ,а кто мне возместит моральный ущерб,за то что я из в год в год не могу нормально передвигаться по улицам?
Несколько лет назад улицу Топоркова в Рудном закрывали на всё лето, грузовой транспорт объезжал ремонтируемый участок тем самым доставляли неудобства и жителям того района и водителям. В этом году на этом участке опять требуется ремонт. Что самое обидное, вывозили грунт и выкладывалась на глубину больше метра щебень, всё утрамбовывается и толстый слой асфальта. В этом году ничего из всего не осталось
очередная "филькина грамота намечается... Для народУ создается видимость решения проблем .... Уже изначально "убегают" от многолистового отчета - а точнее от признания практически 90% брака в строительстве дорог.
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