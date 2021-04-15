Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги и тротуары в Костанае?
"Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги и тротуары в Костанае?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41354
"Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги и тротуары в Костанае?
Отправлено: 15.04.21 - 17:43
До конца апреля полицейские совместно со специалистами отдела ЖКХ должны изучить состояние дорог и тротуаров. При этом пробы качества асфальта не берут, а соответствие искусственных неровностей нормативам не проверяется.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 263
Re: "Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги...
Отправлено: 15.04.21 - 17:43
Вообще в идеале надо бы открыть сайт где проводилась бы регистрация всех заявок
от жителей и водителей о недостатках состояния дорог и тротуаров в областном центре. Со сроками выполнения,с приложением фото до и после ремонта.
от жителей и водителей о недостатках состояния дорог и тротуаров в областном центре. Со сроками выполнения,с приложением фото до и после ремонта.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1153
Re: "Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги...
Отправлено: 15.04.21 - 19:00
А Бородина? Проходит у них по нормативам чтоли? А Рабочая от Бородина до Складской, по которой очень большой трафик? Список будет бесконечный.
к
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.01.10
- Сообщений:
- 112
Re: "Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги...
Отправлено: 15.04.21 - 21:23
пока не начнут сажать тех кто принимает некачественный ремонт, с конфискацией у всех родственников, ничего не изменится
Re: "Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги...
Отправлено: 15.04.21 - 21:32
Цитата:
Зачем? Сейчас все нарушения зафиксируют и тут-же все монументально исправят.
Цитата:
Вы, милочка, не в Рязани!
Здесь вас не обманут.
Или вы Акимату не доверяете!?
ПолиграфЪ Боярышников:
Вообще в идеале надо бы открыть сайт
Вообще в идеале надо бы открыть сайт
Зачем? Сейчас все нарушения зафиксируют и тут-же все монументально исправят.
Цитата:
Мы следим за соблюдением норм законодательства,
Вы, милочка, не в Рязани!
Здесь вас не обманут.
Или вы Акимату не доверяете!?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7650
"Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги и тротуары в Костанае?
Отправлено: 15.04.21 - 21:41
Цитата:
В Москве такое приложение вроде БЫ есть
Местная мэрия профиносировала данную инициативу
Вот он гражданский контроль в действии
Надо и нашему акимату такое замутить и отдать руководство приложением в руки НГ и группе журналистов города
ПолиграфЪ Боярышников:
Вообще в идеале надо бы открыть сайт где проводилась бы регистрация всех заявок от жителей и водителей о недостатках состояния дорог и тротуаров в областном центре. Со сроками выполнения,с приложением фото до и после ремонта
Вообще в идеале надо бы открыть сайт где проводилась бы регистрация всех заявок от жителей и водителей о недостатках состояния дорог и тротуаров в областном центре. Со сроками выполнения,с приложением фото до и после ремонта
В Москве такое приложение вроде БЫ есть
Местная мэрия профиносировала данную инициативу
Вот он гражданский контроль в действии
Надо и нашему акимату такое замутить и отдать руководство приложением в руки НГ и группе журналистов города
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6801
Re: "Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги...
Отправлено: 15.04.21 - 22:24
Вот интересно, там в одной статье было, люди договор выполнили, установили солярные панели, только за то, что государство субсидии выделило, посадили двоих. Так и не понял в итоге, за что их посадили.
А тут вредительство налицо и никого не сажают. Ладно бы дорожного покрытия хватало бы лет на 5-ть, а лучше 10-ть и более. Но нет же. И виноватых нет. И посадить прям некого. Распил легальный.
А тут вредительство налицо и никого не сажают. Ладно бы дорожного покрытия хватало бы лет на 5-ть, а лучше 10-ть и более. Но нет же. И виноватых нет. И посадить прям некого. Распил легальный.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7870
Re: "Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги...
Отправлено: 16.04.21 - 01:11
Цитата:
У них один ответ ,подрядчик все недоделки исправит за свой счёт,может быть и исправит ,но это же опять перекрытые и перекопанные дороги ,а кто мне возместит моральный ущерб,за то что я из в год в год не могу нормально передвигаться по улицам?
elektron:
А тут вредительство налицо и никого не сажают.
А тут вредительство налицо и никого не сажают.
У них один ответ ,подрядчик все недоделки исправит за свой счёт,может быть и исправит ,но это же опять перекрытые и перекопанные дороги ,а кто мне возместит моральный ущерб,за то что я из в год в год не могу нормально передвигаться по улицам?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4591
Re: "Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги...
Отправлено: 16.04.21 - 02:19
Несколько лет назад улицу Топоркова в Рудном закрывали на всё лето, грузовой транспорт объезжал ремонтируемый участок тем самым доставляли неудобства и жителям того района и водителям. В этом году на этом участке опять требуется ремонт. Что самое обидное, вывозили грунт и выкладывалась на глубину больше метра щебень, всё утрамбовывается и толстый слой асфальта. В этом году ничего из всего не осталось
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 73, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 71
|Зарегистрированные пользователи: Rexyn, Горожанин_kst
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать