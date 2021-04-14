Отправлено: - 21:58

Сабыр:

Те резервуары построили ещё колонизаторы и естественно они подтекают..

Цитата:Это точно! Ведь и 40 лет не простояли!Сейчас по другому строят. Никакого сравнения.Современные технологии.Например, на дорогу асфальт покладут, так на полгода хватает! А иногда и на год!