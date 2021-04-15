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≡ "Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги и тротуары в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41353
"Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги и тротуары в Костанае?
Отправлено: 15.04.21 - 17:43
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До конца апреля полицейские совместно со специалистами отдела ЖКХ должны изучить состояние дорог и тротуаров. При этом пробы качества асфальта не берут, а соответствие искусственных неровностей нормативам не проверяется.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
263
Re: "Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги...
Отправлено: 15.04.21 - 17:43
#1
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Вообще в идеале надо бы открыть сайт где проводилась бы регистрация всех заявок
от жителей и водителей о недостатках состояния дорог и тротуаров в областном центре. Со сроками выполнения,с приложением фото до и после ремонта.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1153
Re: "Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги...
Отправлено: 15.04.21 - 19:00
#2
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А Бородина? Проходит у них по нормативам чтоли? А Рабочая от Бородина до Складской, по которой очень большой трафик? Список будет бесконечный.
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