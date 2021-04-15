Re: "Оцениваем визуально" - Кто и как обследует дороги...

Отправлено: - 17:43

Вообще в идеале надо бы открыть сайт где проводилась бы регистрация всех заявок

от жителей и водителей о недостатках состояния дорог и тротуаров в областном центре. Со сроками выполнения,с приложением фото до и после ремонта.