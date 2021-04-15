Отправлено: - 17:02

Третий год подряд порыв канализации в логу Абильсай в районе угла улиц Фролова-Чехова, уже, честно говоря, не смешно.Кустанай-Су обещали капитально отремонтировать но.... видимо ремонтировать не умеют или не хотят, или удобнее платить штрафы в департамент по экологии, хотя на сумму штрафов можно уже было заменить солидный участок.