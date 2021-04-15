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≡ Порыв канализационного коллектора в логу Абильсай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41353
Порыв канализационного коллектора в логу Абильсай
Отправлено: 15.04.21 - 17:02
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Третий год подряд порыв канализации в логу Абильсай в районе угла улиц Фролова-Чехова, уже, честно говоря, не смешно.

Кустанай-Су обещали капитально отремонтировать но.... видимо ремонтировать не умеют или не хотят, или удобнее платить штрафы в департамент по экологии, хотя на сумму штрафов можно уже было заменить солидный участок.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
296
Re: Порыв канализационного коллектора в логу Абильсай
Отправлено: 15.04.21 - 17:02
#1
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Пресс-служба ГКП "Костанай-су" прокомментировала произошедшее:

"Настоящим уведомляем, аварийная ситуация на самотечном канализационном коллекторе по ул.Фролова в логу Абильсай, произошла по причине обрушения верхнего свода трубопровода Д-800мм, материал труб – железобетон, факт излива сточных вод на рельеф местности не обнаружен. Год ввода в эксплуатацию данного коллектора – 1972, нормативный срок службы железобетонных канализационных труб -20 лет. В настоящее время оформлен отвод земельного участка для разработки проектно-сметной документации реконструкции самотечного коллектора."


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