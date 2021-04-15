В Грузии не была, хлебосольных знакомых-грузин не имею. Представления об этой национальной кухне книжно-интернетные, правда, густо приправленные восторгами друзей, которые в Грузии отдыхали, едали и пивали. Рассказывали потом так смачно, что мои ожидания накануне похода в ресторан «Сулугуни» от аппетита в крем сбивались. Читать статью
drakon: , набирает себе персонал, многоязычный. Чтобы каждому, Гостю - угодить.
с Луны свалились, али как? Если вдруг гипотетически в кустанайский ресторан зайдет турист из Зимбабве, то все рестораторы непременно должны требовать, чтобы официанты знали языки шона и ндебеле, на которых говорят зимбавийцы?
Дора ГОЛОДНАЯ: Лимонад назывался «Натахтари», после разглядывания этикетки мы выяснили, что так именуется деревня, где он производится. Приятный. Правда, когда газ из него вышел, оказался довольно сладким.
За эту химию под названием "лимонад" «Натахтари» можно сразу ставить огромный минус заведению. Данный лимонад в "черном списке" Росконтроля из-за нарушений технических регламентов, так как на этикетке продукта содержится недостоверная информация о красителях. Состав лимонада: подготовленная вода, ароматизатор винограда Саперави идентичный натуральному, сахар белый, консервант (бензоат натрия, кислота лимонная), краситель (карамельный колер, кармазин, патент блу). В типа Саперави это ароматизатор Саперави, в Тархуне - ароматизатор эстрагона (тархуна), в Груше - аромат груши, ну и так далее. Производитель т.м. "Натахтари" - "АО "Ломиси", Грузия. Мцхета 3308, скл. Натахтари.
Есть же натуральные грузинские лимонады! Типа "Хилиани", к нему нет замечаний, состав в пример лимонада "Ситро": вода, сахар, лимонная кислота, сахарный колер, настои лимона, мандарина и апельсина, ванилин, СО2, бензоат натрия (консервант) Производитель: ООО "Грузинский лимонад", Грузия, с.Натахтари, Мцхетский р-он - как раз лимонады "Хилиани" изготавливаются именно в селе Натахтари!
Название вышеуказанной торговой марки "Натахтари" прибрали к рукам грузинские "бизнесмены" и гонят одну химию
Надеюсь, костанайский ресторан «Сулугуни» изменит или дополнит свой ассортимент натуральными грузинскими лимонадами!
Не реклама. Как-то был в командировке в Батуми в морском порту, очень был удивлен, что на деловой встрече меня угостили... российским лимонадом ... "Логидзе", кстати я его детям покупаю. Хоть продукция российская из Тихвина Ленинградской области, но производители строго придерживаются грузинских рецептов Митрофана Логидзе, в лимонадах "Логидзе" отсутствуют искусственные красители и консерванты, и основой лимонада являются натуральные сиропы.
Так же из грузинских натуральных лимонадов можно испробовать "Зедазени". Не советую "Казбеги" и "Батоно", они как и «Натахтари» состоят из ароматизаторов, а не натуральных сиропов.
abaika95: Узбека в Грузии смогут на узбекском обслужить? Или украинца на украинском?
Вот для них тоже можно использовать русский, как язык межнационального общения. Цитата:
abaika95: А он вот сходил) вышло говорит дешевле чем в костанае
Хотелось бы посмотреть его заказ, ну и уровень ресторанов оценить. Хотя бы по аренде и зарплатам - ну никак не могло быть дешевле. Я в 2012-м году в Кофемании кофе за 170 рублей пил. В ресторане "Старая башня" на троих мы отдали 5000 рублей. "Вышло дешевле" - может это одно скромное блюдо в Москве против табака с бешем в Кустанае? Или ресторан был "Макдональдс"? Равные блюда никак не могут стоить дешевле.
Нурбанчик: За эту химию под названием "лимонад" «Натахтари» можно сразу ставить огромный минус заведению. Данный лимонад в "черном списке" Росконтроля
А что росконтроль это истина в последней инстанции? А то не понятно как этот контроль работает,с какой страной Россия срочно ругается так и продукты оттуда начинают запрещать) И да что-то в московских ресторанах смотрю плюют на ваш контроль Почти везде можно заказать этот натахтари вот тут Цитата:
Victor Yang: Вот для них тоже можно использовать русский, как язык межнационального общения.
Зачем? Если есть уже устоявшийся английский язык как язык межнационального общения за границей? Цитата:
Victor Yang: Или ресторан был "Макдональдс"? Равные блюда никак не могут стоить дешевле.
Ну а он утверждает что дешевле Сулугуни говорит что дороже вышло
Дороговатое меню однако вы в пример привели рядом с Белорусским вокзалом
Есть сеть ресторанов Генацвале, цены там приемлемее, качество блюд хорошее, вот меню
В пример (курс 5,6 тн. за 1 руб.): аджапсандали (3 стр. меню) – 380 руб. (2 128 тн.) – в костанайском «Сулугуни» - 1 490 тн. оджахури из свинины - 450 руб. (2 520 тн.) в костанайском «Сулугуни» - 2 490 тн. салат ацецили (запеченные баклажаны, и болгарский перец, специи, зелень, лук, соус наршараб) - 390 руб. (2 184 тн.) – на подобии в костанайском «Сулугуни» салат с хрустящим баклажаном – 1 990 тн. хачапури по-аджарски - 390 руб. (2 184 тн.) в костанайском «Сулугуни» хачапури с сыром «лазури»- 2 290 тн. Если сравнивать покупательскую способность москвичей, то цены точно не дороже))) Но настоящую грузинскую кухню, конечно лучше испробовать в Грузии.
abaika95: А что росконтроль это истина в последней инстанции?
Эх.. аульный ветер... аульный ветер в голове! Истина здесь не при чем, информация носит рекомендательный характер, речь не про запреты а про то что этот "лимонад" не из сиропов, а ароматизаторов и красителей, тот же Юпи (Yupi) ни кто не запрещал. И мой комментарий, не против ресторана, а для информации, на какие лимонады стоит обратить внимание.
Нурбанчик: Эх.. аульный ветер... аульный ветер в голове!
Так окно закрой чтобы ветер не гулял Цитата:
Нурбанчик: Истина здесь не при чем, информация носит рекомендательный характер, речь не про запреты а про то что этот "лимонад" не из сиропов, а ароматизаторов и красителей, тот же Юпи (Yupi) ни кто не запрещал. И мой комментарий, не против ресторана, а для информации, на какие лимонады стоит обратить внимание.
Ааа это из благих целей Как бы сказать нам "ребята у нас эти лимонады в черном списке у государства,астановитесь!!" Понятно Дело за малым Вашим российским ресторанам надо тоже самое донести) а то травят же людей травят
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