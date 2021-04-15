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≡ Грузия на пробу
 
 
Страница 2 из 2«12
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41349
Грузия на пробу
Отправлено: 15.04.21 - 10:45
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В Грузии не была, хлебосольных знакомых-грузин не имею. Представления об этой национальной кухне книжно-интернетные, правда, густо приправленные восторгами друзей, которые в Грузии отдыхали, едали и пивали. Рассказывали потом так смачно, что мои ожидания накануне похода в ресторан «Сулугуни» от аппетита в крем сбивались.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2058
Грузия на пробу
Отправлено: 15.04.21 - 13:02
#15
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Цитата:
drakon:
, набирает себе персонал, многоязычный. Чтобы каждому, Гостю - угодить.

с Луны свалились, али как? Если вдруг гипотетически в кустанайский ресторан зайдет турист из Зимбабве, то все рестораторы непременно должны требовать, чтобы официанты знали языки шона и ндебеле, на которых говорят зимбавийцы?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7645
Грузия на пробу
Отправлено: 15.04.21 - 13:03
#16
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Цитата:
drakon:
Каждый, "уважающий себя", хозяин, кафе, ресторана, набирает себе персонал, многоязычный. Чтобы каждому, Гостю - угодить. И в языке - тоже...

У вас все сплошь турецкий, арабский и суахили официанты знают да?) Большинству населения ведь надо угодить)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21615
Грузия на пробу
Отправлено: 15.04.21 - 13:35
#17
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Цитата:
abaika95:
У вас все сплошь турецкий, арабский и суахили официанты знают да?)

Нет,они просто - турки, арабы, русские и другие,
национальности. Я даже знаю одну - дунганку,
из Алма-Аты. Да она уже не работает,
закончила обучение в Университете... :lol: ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13861
Грузия на пробу
Отправлено: 15.04.21 - 13:50
#18
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Цитата:
abaika95:
Интересная логика А с чего они должны знать русский?

Не должны, но если ориентируются на туристов из бывшего СССР - это будет клиентоориентированностью.
Цитата:
abaika95:
В итоге был поражен что в Москве в грузинском ресторане цены дешевле чем в каком-то провинциальном Костанайском сулугуни)

Ни за что не поверю что в Москве можно сходить в ресторан и потратить 1000 рублей на человека.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7645
Грузия на пробу
Отправлено: 15.04.21 - 13:54
#19
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Цитата:
drakon:
Нет,они просто - турки, арабы, русские и другие, национальности. Я даже знаю одну - дунганку, из Алма-Аты. Да она уже не работает, закончила обучение в Университете...

Все они у вас сплошь официантами работают? Именно в одном ресторане?) И немецкий и английский знают?)
Цитата:
Victor Yang:
Не должны, но если ориентируются на туристов из бывшего СССР - это будет клиентоориентированностью.

Узбека в Грузии смогут на узбекском обслужить? Или украинца на украинском?
Цитата:
Victor Yang:
Ни за что не поверю что в Москве можно сходить в ресторан и потратить 1000 рублей на человека.

А он вот сходил) вышло говорит дешевле чем в костанае
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21615
Грузия на пробу
Отправлено: 15.04.21 - 14:03
#20
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Цитата:
abaika95:
Все они у вас сплошь официантами работают?

Студенты - подрабатывают. Цитата:
abaika95:

Цитата:
abaika95:
Именно в одном ресторане?)

Да, в Гамбурге, всего 1 ресторан...Цитата:
abaika95:
И немецкий и английский знают?)

Моя внучка, кроме русского, знает
ещё 4 языка.Подрабатывала в кафе...
:lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 15.04.2021 - 14:04]
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2067
Грузия на пробу
Отправлено: 15.04.21 - 14:18
#21
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Цитата:
Дора ГОЛОДНАЯ:
Лимонад назывался «Натахтари», после разглядывания этикетки мы выяснили, что так именуется деревня, где он производится. Приятный. Правда, когда газ из него вышел, оказался довольно сладким.

За эту химию под названием "лимонад" «Натахтари» можно сразу ставить огромный минус заведению. Данный лимонад в "черном списке" Росконтроля из-за нарушений технических регламентов, так как на этикетке продукта содержится недостоверная информация о красителях.
Состав лимонада:
подготовленная вода, ароматизатор винограда Саперави идентичный натуральному, сахар белый, консервант (бензоат натрия, кислота лимонная), краситель (карамельный колер, кармазин, патент блу). В типа Саперави это ароматизатор Саперави, в Тархуне - ароматизатор эстрагона (тархуна), в Груше - аромат груши, ну и так далее.
Производитель т.м. "Натахтари" - "АО "Ломиси", Грузия. Мцхета 3308, скл. Натахтари.

Есть же натуральные грузинские лимонады!
Типа "Хилиани", к нему нет замечаний, состав в пример лимонада "Ситро":
вода, сахар, лимонная кислота, сахарный колер, настои лимона, мандарина и апельсина, ванилин, СО2, бензоат натрия (консервант)
Производитель: ООО "Грузинский лимонад", Грузия, с.Натахтари, Мцхетский р-он
- как раз лимонады "Хилиани" изготавливаются именно в селе Натахтари!

Название вышеуказанной торговой марки "Натахтари" прибрали к рукам грузинские "бизнесмены" и гонят одну химию :-

[Исправлено: Нурбанчик, 15.04.2021 - 14:20]
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