Отправлено: - 13:54

drakon:

Нет,они просто - турки, арабы, русские и другие, национальности. Я даже знаю одну - дунганку, из Алма-Аты. Да она уже не работает, закончила обучение в Университете...

Victor Yang:

Не должны, но если ориентируются на туристов из бывшего СССР - это будет клиентоориентированностью.

Victor Yang:

Ни за что не поверю что в Москве можно сходить в ресторан и потратить 1000 рублей на человека.

Цитата:Все они у вас сплошь официантами работают? Именно в одном ресторане?) И немецкий и английский знают?)Цитата:Узбека в Грузии смогут на узбекском обслужить? Или украинца на украинском?Цитата:А он вот сходил) вышло говорит дешевле чем в костанае