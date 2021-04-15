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≡ Правозащитники о внедрении "права на забвение" в Казахстане: Это приведёт к цензуре
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41349
Правозащитники о внедрении "права на забвение" в Казахстане: Это приведёт к цензуре
Отправлено: 15.04.21 - 13:50
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Правозащитники считают, что "право на забвение" позволит чиновникам скрыть неприглядные факты своей биографии.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7645
Re: Правозащитники о внедрении "права на забвение" в...
Отправлено: 15.04.21 - 13:50
#1
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Цитата:
В заявлении сказано, что ссылки лоббирующих эти предложения чиновников на европейский опыт совершенно безосновательны, так как на сегодня отсутствует законодательно установленный регламент "права на забвение" в качестве международно-правовой нормы

Ну понятно,понятно
То что в Европе есть такой опыт это нашими правозащитниками не принимается ведь в международном праве то этого нет! А съели, съели! Вы не понимаете это другое!
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