Отправлено: - 13:50

В заявлении сказано, что ссылки лоббирующих эти предложения чиновников на европейский опыт совершенно безосновательны, так как на сегодня отсутствует законодательно установленный регламент "права на забвение" в качестве международно-правовой нормы

Цитата:Ну понятно,понятноТо что в Европе есть такой опыт это нашими правозащитниками не принимается ведь в международном праве то этого нет! А съели, съели! Вы не понимаете это другое!