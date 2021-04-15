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≡ «Более 2 000 человек в день» - Темпы вакцинации от КВИ резко выросли в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41349
«Более 2 000 человек в день» - Темпы вакцинации от КВИ резко выросли в Костанайской области
Отправлено: 15.04.21 - 13:26
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Об этом, сегодня, 15 апреля, на брифинге в РСК сообщил заместитель руководителя ДСЭК Юрий СЕВОСТЬЯНОВ. С 1 февраля 2021 года в регионе прививки от коронавирусной инфекции получили более 15 760 человек.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2058
Re: «Более 2 000 человек в день» - Темпы вакцинации от КВИ резко...
Отправлено: 15.04.21 - 13:26
#1
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когда поступит Пфайзеровская вакцина? и как можно привиться именно ею?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21615
«Более 2 000 человек в день» - Темпы вакцинации от КВИ резко выросли в Костанайской области
Отправлено: 15.04.21 - 13:38
#2
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Цитата:
юля елиссева:
когда поступит Пфайзеровская вакцина?

Когда - нибудь, поступит... ;-)
Своей нет, чтоли?... :lol:
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2058
«Более 2 000 человек в день» - Темпы вакцинации от КВИ резко выросли в Костанайской области
Отправлено: 15.04.21 - 13:43
#3
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Цитата:
drakon:
Своей нет, чтоли?...

я вакцину не произвожу. К вакцинам Спутник и к казахстанской, доверия нет.
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