Отправлено: - 22:09

alex_60:



Цитата:Алекс, ты должен знать и помнить, я мог и пропустить.Тут пруфы нашёл, что в 1988-ом году Рейган поздравлял советский народ с Новым Годом.Хоть убей не помню, да и представить не могу.