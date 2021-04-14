Отправлено: - 16:51

Маркс:

Согласен полностью - в этих характеристиках ты не превзойден!

таноми52:

В реале такие представляют собой низкорослых кривоногих очкастых хлюпиков с кучей комплексов, несмеющих и взгляд поднять на окружающих Зато анонимно на форумах дают себе волю сорваться с лаем на всех, кто под руку подвернётся,

таноми52:

Кого он здесь ещё не оскорбил? Уже до редакции добрался

Цитата:Еще раз убедился что твоя риторика в споре и аргументах осталась неизменна со времен когда ты тянул лямку в детском саду "казюлька"))Принцип "сам дурак" и кто обзывается тот сам так и называетсяВ этом весь Маркс)Человек и пустотаЦитата:Слушайте ну прям вылитый мой портретПрыщи ещё забыли и одна рука волочется сзади а и да прыщи на очках с диоптриямиЯ даже в магазине хлеб спрашиваю тонким голоском чтобы не побилиНу а ж на форуме то на форуме!!! ХеройЦитата:Редакцию не оскорбляюТрудно знаете ли, тонко оскорбить людей с чувством юмора не как у Степаненко)Да вроде Йанга,Акроса не оскорблялВас с юджином тоже ни разуПросто факты констатировал)