Отправлено: - 23:49

ПолиграфЪ Боярышников:

то и пагубная привычка само собой отойдёт наверное.

Цитата:Не факт, желание может всегда преследовать. Только вот убийство с алкоголем связывать, как то по мне, так совсем не уместно. Сколько людей выпивает и даже напивается, но никто же никого из за этого не убивает. Тут явно нарушение психики. Не просто убил, ещё и голову отрезал. Тут или смертная казнь, или пожизненное, с возможностью последующим принудительным лечением в психиатрии, хотя мне думается таких не вылечить.