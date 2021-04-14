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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 16:46
Цитата:
Радость, ты, моя.
Я полностью с тобой, согласен.
До последней Буквы...
таноми52:
Уже до редакции добрался
Уже до редакции добрался
Радость, ты, моя.
Я полностью с тобой, согласен.
До последней Буквы...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 16:51
Цитата:
Еще раз убедился что твоя риторика в споре и аргументах осталась неизменна со времен когда ты тянул лямку в детском саду "казюлька"))
Принцип "сам дурак" и кто обзывается тот сам так и называется
В этом весь Маркс)
Человек и пустота
Цитата:
Слушайте ну прям вылитый мой портрет
Прыщи ещё забыли и одна рука волочется сзади а и да прыщи на очках с диоптриями
Я даже в магазине хлеб спрашиваю тонким голоском чтобы не побили
Ну а ж на форуме то на форуме!!! Херой
Цитата:
Редакцию не оскорбляю
Трудно знаете ли, тонко оскорбить людей с чувством юмора не как у Степаненко)
Да вроде Йанга,Акроса не оскорблял
Вас с юджином тоже ни разу
Просто факты констатировал)
Маркс:
Согласен полностью - в этих характеристиках ты не превзойден!
Согласен полностью - в этих характеристиках ты не превзойден!
Еще раз убедился что твоя риторика в споре и аргументах осталась неизменна со времен когда ты тянул лямку в детском саду "казюлька"))
Принцип "сам дурак" и кто обзывается тот сам так и называется
В этом весь Маркс)
Человек и пустота
Цитата:
таноми52:
В реале такие представляют собой низкорослых кривоногих очкастых хлюпиков с кучей комплексов, несмеющих и взгляд поднять на окружающих Зато анонимно на форумах дают себе волю сорваться с лаем на всех, кто под руку подвернётся,
В реале такие представляют собой низкорослых кривоногих очкастых хлюпиков с кучей комплексов, несмеющих и взгляд поднять на окружающих Зато анонимно на форумах дают себе волю сорваться с лаем на всех, кто под руку подвернётся,
Слушайте ну прям вылитый мой портрет
Прыщи ещё забыли и одна рука волочется сзади а и да прыщи на очках с диоптриями
Я даже в магазине хлеб спрашиваю тонким голоском чтобы не побили
Ну а ж на форуме то на форуме!!! Херой
Цитата:
таноми52:
Кого он здесь ещё не оскорбил? Уже до редакции добрался
Кого он здесь ещё не оскорбил? Уже до редакции добрался
Редакцию не оскорбляю
Трудно знаете ли, тонко оскорбить людей с чувством юмора не как у Степаненко)
Да вроде Йанга,Акроса не оскорблял
Вас с юджином тоже ни разу
Просто факты констатировал)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 16:52
Цитата:
Во биба подскочил к своей фанатке) значит и боба рядом)
Сейчас начнут тут акт взаимного.....ну того самого чего люди не делают обычно)
drakon:
Радость, ты, моя. Я полностью с тобой, согласен. До последней Буквы...
Радость, ты, моя. Я полностью с тобой, согласен. До последней Буквы...
Во биба подскочил к своей фанатке) значит и боба рядом)
Сейчас начнут тут акт взаимного.....ну того самого чего люди не делают обычно)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1266
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 20:03
Цитата:
Человек-прыщ. Новый злодей форума.
abaika95:
Прыщи ещё забыли и одна рука волочется сзади а и да прыщи на очках с диоптриями
Прыщи ещё забыли и одна рука волочется сзади а и да прыщи на очках с диоптриями
Человек-прыщ. Новый злодей форума.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 22:51
Цитата:
У меня никак. Отсутствуют от слова совсем. Я почему и интересуюсь. Это от кумыса, или ты заразился воздушно-капельным путём, через интернет, Али ещё как.
Цитата:
Так с с/в/на Украины пишешь!?
Ну ты даёшь! Я то думал, что у тебя, любимая еда-комыс. А на самом деле- сало и горилка?
Зачем же пишешь, что из Кустаная? Людей только путаешь.
С подарком от НГ, по хамски, ты конечно поступил. Оно, понятно, чего ждать от человека, который таковым и является.
Но мог бы сказать, что ты с/в/на Украине, поэтому чисто технически не можешь забрать подарок в Кустанае.
И опять у тебя-
Цитата:
Пора тебе уже сменить свой ник на обычное недоразумение...
abaika95:
А у тебя приступы самобичевания только с кумысом проявляются?
А у тебя приступы самобичевания только с кумысом проявляются?
У меня никак. Отсутствуют от слова совсем. Я почему и интересуюсь. Это от кумыса, или ты заразился воздушно-капельным путём, через интернет, Али ещё как.
Цитата:
abaika95:
Чего бояться? Старую своетскую технику которую к Украине перебрасывают? Ее сами водители не боятся что уж а других говорить
Чего бояться? Старую своетскую технику которую к Украине перебрасывают? Ее сами водители не боятся что уж а других говорить
Так с с/в/на Украины пишешь!?
Ну ты даёшь! Я то думал, что у тебя, любимая еда-комыс. А на самом деле- сало и горилка?
Зачем же пишешь, что из Кустаная? Людей только путаешь.
С подарком от НГ, по хамски, ты конечно поступил. Оно, понятно, чего ждать от человека, который таковым и является.
Но мог бы сказать, что ты с/в/на Украине, поэтому чисто технически не можешь забрать подарок в Кустанае.
И опять у тебя-
Цитата:
abaika95: Ну с моей стороны это было обычное недоразумение
Пора тебе уже сменить свой ник на обычное недоразумение...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 22:57
Цитата:
Давно хотел уточнить!
А вот клич ''Слава Окраине,, полагается стоя кричать? Али подпрыгивая?
Али ещё как?
Очень мне интересно.
Ещё вопрос, если Босх, художник, то ты как его на ночь читаешь? Справа налево, али снизу вверх?
abaika95:
Слушайте ну прям вылитый мой портрет Прыщи ещё забыли и одна рука волочется сзади а и да прыщи на очках с диоптриями Я даже в магазине хлеб спрашиваю тонким голоском чтобы не побили Ну а ж на форуме то на форуме!!! Херой
Слушайте ну прям вылитый мой портрет Прыщи ещё забыли и одна рука волочется сзади а и да прыщи на очках с диоптриями Я даже в магазине хлеб спрашиваю тонким голоском чтобы не побили Ну а ж на форуме то на форуме!!! Херой
Давно хотел уточнить!
А вот клич ''Слава Окраине,, полагается стоя кричать? Али подпрыгивая?
Али ещё как?
Очень мне интересно.
Ещё вопрос, если Босх, художник, то ты как его на ночь читаешь? Справа налево, али снизу вверх?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 23:13
Цитата:
абайка, а чего шоколадку, себе то не оставил?Инвалид, души ты наш...
abaika95:
Прыщи ещё забыли и одна рука волочется сзади а и да прыщи на очках с диоптриям
Прыщи ещё забыли и одна рука волочется сзади а и да прыщи на очках с диоптриям
абайка, а чего шоколадку, себе то не оставил?Инвалид, души ты наш...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 6797
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 23:42
Цитата:
Ну тут наверное всё проще, есть и книги, которые читать можно "Гарри Босх"- серия автор
Майкл Коннелли, "Иероним Босх",автора Вирджиния Питтс Ремберт, есть Вальтер Бозинг: Босх.
Это читаемо
Coopidon:
если Босх, художник
если Босх, художник
Ну тут наверное всё проще, есть и книги, которые читать можно "Гарри Босх"- серия автор
Майкл Коннелли, "Иероним Босх",автора Вирджиния Питтс Ремберт, есть Вальтер Бозинг: Босх.
Это читаемо
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 23:56
Цитата:
Я же и спрашивал у абайки,
имя этого Босха...
Он - не сказал...
elektron:
"Гарри Босх"
"Гарри Босх"
Я же и спрашивал у абайки,
имя этого Босха...
Он - не сказал...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 23:57
Цитата:
Ну точно детский сад
Злодеи мерещатся
Комиксов пересмотрел?)
Цитата:
По хамски потомучто тебе не передал?)
Ладно
Эй редакция отдайте мою шоколадку этой погремухе
Ей закусить нечем
Цитата:
Соглашением нельзя брать ники уже действующих форумчан
Так что извини
Твой ник останется у тебя
Цитата:
Это у Макса спроси и у лехи
Они окраинцы и русских не любят
Правда ты тут причем? Ты же комысница новый подвид Казахстанца,типо русская которая Курт борщом запивает)
Цитата:
Ты опять букву одну перепутал?
Инвалид души ты нас наверно хотел написать?
Душу душу
Цитата:
Ну вот
Биба и боба два...друга есть
Теперь ещё погремушка и тарапунька появились)
Скоро весь цирк соберём)
Маркс:
Человек-прыщ. Новый злодей форума.
Человек-прыщ. Новый злодей форума.
Ну точно детский сад
Злодеи мерещатся
Комиксов пересмотрел?)
Цитата:
Coopidon:
С подарком от НГ, по хамски, ты конечно поступил.
С подарком от НГ, по хамски, ты конечно поступил.
По хамски потомучто тебе не передал?)
Ладно
Эй редакция отдайте мою шоколадку этой погремухе
Ей закусить нечем
Цитата:
Coopidon:
Пора тебе уже сменить свой ник на обычное недоразумение...
Пора тебе уже сменить свой ник на обычное недоразумение...
Соглашением нельзя брать ники уже действующих форумчан
Так что извини
Твой ник останется у тебя
Цитата:
Coopidon:
Давно хотел уточнить! А вот клич ''Слава Окраине,, полагается стоя кричать? Али подпрыгивая?
Давно хотел уточнить! А вот клич ''Слава Окраине,, полагается стоя кричать? Али подпрыгивая?
Это у Макса спроси и у лехи
Они окраинцы и русских не любят
Правда ты тут причем? Ты же комысница новый подвид Казахстанца,типо русская которая Курт борщом запивает)
Цитата:
drakon:
абайка, а чего шоколадку, себе то не оставил?Инвалид, души ты наш...
абайка, а чего шоколадку, себе то не оставил?Инвалид, души ты наш...
Ты опять букву одну перепутал?
Инвалид души ты нас наверно хотел написать?
Душу душу
Цитата:
elektron:
Ну тут наверное всё проще, есть и книги, которые читать можно "Гарри Босх"- серия автор Майкл Коннелли, "Иероним Босх",автора Вирджиния Питтс Ремберт, есть Вальтер Бозинг: Босх. Это читаемо
Ну тут наверное всё проще, есть и книги, которые читать можно "Гарри Босх"- серия автор Майкл Коннелли, "Иероним Босх",автора Вирджиния Питтс Ремберт, есть Вальтер Бозинг: Босх. Это читаемо
Ну вот
Биба и боба два...друга есть
Теперь ещё погремушка и тарапунька появились)
Скоро весь цирк соберём)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 23:58
Цитата:
Оттапырь свой пальчик
И загугли)
Много нового узнаешь)
drakon:
Я же и спрашивал у абайки, имя этого Босха... Он - не сказал.
Я же и спрашивал у абайки, имя этого Босха... Он - не сказал.
Оттапырь свой пальчик
И загугли)
Много нового узнаешь)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6797
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.04.21 - 00:04
Цитата:
да за вами тут разве уследишь, кто что пишет
Хорошо на работе иногда время есть, почитать. Но писать сложно. Нет русской раскладки клавиатуры. Дома тоже не всегда. Так, время от времени загляну, а тут уже такое...
drakon:
Я же и спрашивал у абайки,
Я же и спрашивал у абайки,
да за вами тут разве уследишь, кто что пишет
Хорошо на работе иногда время есть, почитать. Но писать сложно. Нет русской раскладки клавиатуры. Дома тоже не всегда. Так, время от времени загляну, а тут уже такое...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.04.21 - 00:19
Цитата:
Понял, ты Фамилии писателей,
в ГУГЛе - узнаёшь. А всем, тут -
трёшь, про то какой ты - умный.
Читаешь там кого то...
abaika95:
И загугли) Много нового узнаешь)
И загугли) Много нового узнаешь)
Понял, ты Фамилии писателей,
в ГУГЛе - узнаёшь. А всем, тут -
трёшь, про то какой ты - умный.
Читаешь там кого то...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.04.21 - 00:51
Цитата:
Нет для этого у меня библиотека есть
И годы студенчества когда я изучал всякое разное)
Почти тюрьма,приходилось много читать)
Хотя ты то знаешь как это)
drakon:
Понял, ты Фамилии писателей, в ГУГЛе - узнаёшь.
Понял, ты Фамилии писателей, в ГУГЛе - узнаёшь.
Нет для этого у меня библиотека есть
И годы студенчества когда я изучал всякое разное)
Почти тюрьма,приходилось много читать)
Хотя ты то знаешь как это)
-
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