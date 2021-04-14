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≡ Убил с особой жестокостью - Жителю Качара, который отрезал голову пенсионеру, вынесли приговор в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41342
Убил с особой жестокостью - Жителю Качара, который отрезал голову пенсионеру, вынесли приговор в Костанае
Отправлено: 14.04.21 - 23:38
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Судья пояснил, что санкция данной статьи предусматривает от 15 до 20 лет тюрьмы, либо пожизненное лишение свободы. Однако суд учел смягчающие обстоятельства по делу: явку с повинной и чистосердечное признание.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
262
Re: Убил с особой жестокостью - Жителю Качара, который отрезал...
Отправлено: 14.04.21 - 23:38
#1
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Цитата:
В колонии Булатова будут принудительно лечить от алкоголизма.



Источник:


Все 16 лет? По моему если не употреблять 1166 лет то и пагубная привычка само собой отойдёт наверное.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6797
Убил с особой жестокостью - Жителю Качара, который отрезал голову пенсионеру, вынесли приговор в Костанае
Отправлено: 14.04.21 - 23:49
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
то и пагубная привычка само собой отойдёт наверное.

Не факт, желание может всегда преследовать. Только вот убийство с алкоголем связывать, как то по мне, так совсем не уместно. Сколько людей выпивает и даже напивается, но никто же никого из за этого не убивает. Тут явно нарушение психики. Не просто убил, ещё и голову отрезал. Тут или смертная казнь, или пожизненное, с возможностью последующим принудительным лечением в психиатрии, хотя мне думается таких не вылечить.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6797
Убил с особой жестокостью - Жителю Качара, который отрезал голову пенсионеру, вынесли приговор в Костанае
Отправлено: 14.04.21 - 23:57
#3
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Дополню, да на почве алкоголизма, всякое случается, в том числе и убийства, но чтобы голову отрезать...Это нонсенс.
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