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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21606
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 16:46
#2071
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Цитата:
таноми52:
Уже до редакции добрался

Радость, ты, моя.
Я полностью с тобой, согласен.
До последней Буквы... :lol: :oops: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7637
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 16:51
#2072
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Цитата:
Маркс:
Согласен полностью - в этих характеристиках ты не превзойден!

Еще раз убедился что твоя риторика в споре и аргументах осталась неизменна со времен когда ты тянул лямку в детском саду "казюлька"))
Принцип "сам дурак" и кто обзывается тот сам так и называется
В этом весь Маркс)
Человек и пустота
Цитата:
таноми52:
В реале такие представляют собой низкорослых кривоногих очкастых хлюпиков с кучей комплексов, несмеющих и взгляд поднять на окружающих Зато анонимно на форумах дают себе волю сорваться с лаем на всех, кто под руку подвернётся,

Слушайте ну прям вылитый мой портрет
Прыщи ещё забыли и одна рука волочется сзади а и да прыщи на очках с диоптриями
Я даже в магазине хлеб спрашиваю тонким голоском чтобы не побили
Ну а ж на форуме то на форуме!!! Херой
Цитата:
таноми52:
Кого он здесь ещё не оскорбил? Уже до редакции добрался

Редакцию не оскорбляю
Трудно знаете ли, тонко оскорбить людей с чувством юмора не как у Степаненко)
Да вроде Йанга,Акроса не оскорблял
Вас с юджином тоже ни разу
Просто факты констатировал)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7637
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 16:52
#2073
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Цитата:
drakon:
Радость, ты, моя. Я полностью с тобой, согласен. До последней Буквы...

Во биба подскочил к своей фанатке) значит и боба рядом)
Сейчас начнут тут акт взаимного.....ну того самого чего люди не делают обычно)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1266
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 20:03
#2074
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Цитата:
abaika95:
Прыщи ещё забыли и одна рука волочется сзади а и да прыщи на очках с диоптриями

Человек-прыщ. Новый злодей форума.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
907
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 22:51
#2075
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Цитата:
abaika95:
А у тебя приступы самобичевания только с кумысом проявляются?

У меня никак. Отсутствуют от слова совсем. Я почему и интересуюсь. Это от кумыса, или ты заразился воздушно-капельным путём, через интернет, Али ещё как.
Цитата:
abaika95:
Чего бояться? Старую своетскую технику которую к Украине перебрасывают? Ее сами водители не боятся что уж а других говорить

Так с с/в/на Украины пишешь!?
Ну ты даёшь! Я то думал, что у тебя, любимая еда-комыс. А на самом деле- сало и горилка?
Зачем же пишешь, что из Кустаная? Людей только путаешь.
С подарком от НГ, по хамски, ты конечно поступил. Оно, понятно, чего ждать от человека, который таковым и является.
Но мог бы сказать, что ты с/в/на Украине, поэтому чисто технически не можешь забрать подарок в Кустанае.
И опять у тебя-
Цитата:
abaika95: Ну с моей стороны это было обычное недоразумение

Пора тебе уже сменить свой ник на обычное недоразумение...
:-o
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
907
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 22:57
#2076
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Цитата:
abaika95:
Слушайте ну прям вылитый мой портрет Прыщи ещё забыли и одна рука волочется сзади а и да прыщи на очках с диоптриями Я даже в магазине хлеб спрашиваю тонким голоском чтобы не побили Ну а ж на форуме то на форуме!!! Херой

Давно хотел уточнить!
А вот клич ''Слава Окраине,, полагается стоя кричать? Али подпрыгивая?
Али ещё как?
Очень мне интересно.
Ещё вопрос, если Босх, художник, то ты как его на ночь читаешь? Справа налево, али снизу вверх?
;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21606
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.04.21 - 23:13
#2077
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Цитата:
abaika95:
Прыщи ещё забыли и одна рука волочется сзади а и да прыщи на очках с диоптриям

абайка, а чего шоколадку, себе то не оставил?Инвалид, души ты наш... :lol: ;-)
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