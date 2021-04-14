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≡ "Установлены нефтепродукты" - экологи объяснили, почему горит вода из канализации Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41341
"Установлены нефтепродукты" - экологи объяснили, почему горит вода из канализации Костаная
Отправлено: 14.04.21 - 21:42
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В пробах воды, взятой из ливневой канализации на пр. Назарбаева в Костанае, высокое содержание нефтепродуктов - 420 миллиграммов на кубический дециметр. Об этом сегодня, 14 апреля, "НГ" сообщили в департаменте экологии.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21606
Re: "Установлены нефтепродукты" - экологи объяснили,...
Отправлено: 14.04.21 - 21:42
#1
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КОстанайцы, что? Бензин, пьёте, чтоли?... :lol:
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
606
"Установлены нефтепродукты" - экологи объяснили, почему горит вода из канализации Костаная
Отправлено: 14.04.21 - 22:23
#2
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Цитата:
drakon:

:lol:
Видимо, мы им с...м. Получается, что так :oops: :lol:
а пьем чистую нефть. 8-)

[Исправлено: electro, 14.04.2021 - 22:25]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13857
Re: "Установлены нефтепродукты" - экологи объяснили,...
Отправлено: 14.04.21 - 22:54
#3
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Цитата:
420 миллиграммов на кубический дециметр

Источник:

А единицу измерения "литр" уже отменили? Почему бы не сказать проще, чтобы было всем понятнее?
И разве при такой концентрации будет гореть? 0,42 грамма на литр?
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
907
"Установлены нефтепродукты" - экологи объяснили, почему горит вода из канализации Костаная
Отправлено: 14.04.21 - 23:04
#4
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Цитата:
drakon:
КОстанайцы, что? Бензин, пьёте, чтоли?...

Там рядом нефтебаза. И несколько заправок. Скорее всего, одна или несколько емкостей прохудилась и талыми водами- в канализацию.
Зато нефтебазе- неожиданный профит! Представляешь, залили в ёмкость 5 тонн бензина, а получили 10...вместе с водой...
:lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21606
"Установлены нефтепродукты" - экологи объяснили, почему горит вода из канализации Костаная
Отправлено: 14.04.21 - 23:19
#5
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Цитата:
Victor Yang:
И разве при такой концентрации будет гореть?

Ну - горит же. А никто наверное, не проверял,
кто - будет? Проверять... ;-) ;-)
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